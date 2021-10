Germán Martitegui lanzó una pregunta en Twitter que generó polémica: "¿Por qué las mujeres se jubilan 5 años antes?"

Esta vez, Germán Martitegui lanzó una pregunta en Twitter que nada tiene que ver con el mundo gourmet que llamó la atención. "¿Por qué las mujeres se jubilan 5 años antes? ¿Alguien sabe?", contestó.

Entonces, María Florencia Freijo le respondió con información. La feminista le aclaró que se debe a la "desiguladad estructural en el acceso de las mujeres al mercado del trabajo" y hasta le brindó un artículo para que se informara más al respecto.

Sin embargo, los comentarios que le siguieron fueron agresivos y el chef, lejos de darles la espalda, les hizo frente reivindicando su actitud de hacerse preguntas públicamente.

Más sobre este tema La crítica letal de Rodrigo Lussich a Germán Martitegui: "Se le ven los hilos del maltrato todo el tiempo"

En segundo lugar, una mujer se mostró súper molesta con Germán por, según ella, haberle abierto la puerta con su pregunta a un montón de "cavernícolas que atacan a las feministas sin motivo".

Entonces, Martitegui le respondió con todo: "Estoy lejos de ser un cavernícola... Y me puedo hacer preguntas. Ya estamos listos para muchas cosas y para esta pregunta también", le dijo, contundente.

Acto seguido, otra mujer le contestó que se debe a que muchas mujeres crían solas a sus hijos. Filoso, él respondió subrayando que también cría solo a sus dos hijos.

"¿Un hombre que cría solo a sus hijos se tendría que jubilar antes?", le respondió, claramente, refiriéndose a su caso.

Por último, un hombre le preguntó si realmente quería saber o si su intención era generar polémica.

"No quiero generar un debate de mierd... De hecho, nunca lo hago... No es mi estilo... No ofendas", remató.

¡Fuerte!