Ganó dos veces el pozo de Los 8 escalones de los 3 millones pero se negó a que su novia lo acompañe

Los 8 escalones de los 3 millones volvió a tener un ganador por dos noches consecutivas que, a diferencia de los últimos que lograron esa hazaña, no tuvo quien lo acompañe en su momento de gloria de toda la noche cuando levantó el cheque.

Después del último corte, Ángela Lerena les mostró a Ivan y Ramón a una de las mejores atajadas del Dibu Martínez: cuando les borró a los australianos la posibilidad de emparar en los octavos de final contra Australia al atrapar un remate Garang Kuol, que había entrado unos minutos antes.

Los dos participantes contestaron con la letra C, correspondiente a octavos de final, pero como Iván estaba en ventaja terminó ganando el premio por segunda noche consecutiva con solo siet preguntas respondidas ya que Ramón solo había atinado con dos.

IVAN EXPLICÓ POR QUÉ NO QUIERE QUE SU NOVIA LO ACOMPAÑE A LOS 8 ESCALONES DE LOS 3 MILLONES

En esta instancia, Francesca subió a entregarle el cheque a Iván que, a diferencia de todos los participantes que obtienen este honor, lo festejó solo, algo que generó la curiosidad de Guido Kaczka.

“Tres millones ayer, tres millones hoy”, dijo el conductor que enumeró y agradeció a los jueces del programa. “Iván, lo hiciste, solo, solo. Solo venís, solo ganás”, le dijo, obligando al joven a explicar la ausencia de familiares o amigos.

“Mi novia Aye quería venir, pero por cábala no la dejamos. Ella quería venir, pero por cábala, con el papá no la dejamos”, dijo, y recordó que en la anterior ocasión hizo lo mismo. “¿Y volvés? ¿Con tu novia?”, quiso saber Guido, pero Iván no cedió y dijo que regresará solo.