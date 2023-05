Furioso descargo de la China Suárez tras la revelación de Guillermo Coppola: "Decir una mentira con esa liviandad"

Este lunes Intrusos volvió a contar con la conducción de Marcela Tauro, que convocó como invitado a Guillermo Coppola, quien amenizó la tarde con sus interminables anécdotas, pero también aseguró que la China Suárez sale con un hombre de 60 años tras la ruptura con Rusherking.

Si bien afirmó que "la China cambió juventud por experiencia”, Coppola se mostró cauto y agregó que todo los que dijo “es un rumorcito”, antes de que Tauro le reprochara que en el ciclo de La 100 donde es panelista había sido más específico.

Así las cosas, Coppola terminó reconociendo que, en la intimidad de la radio, dijo que la China sale con un hombre de 60 años, aunque en el aire de América lo definió más como “un amigo, un amigovio”, palabras que no pasaron desapercibidas para la ex de Rusherking.

Más sobre este tema Guillermo Coppola contó que China Suárez tendría un nuevo amor: "Cambió juventud por experiencia" Fuerte enojo de China Suárez por las versiones de romance con Trueno: "No puedo creer cómo sacan conjeturas por un emoji; no lo conozco, no lo vi, ni hablé en mi vida"

LA FURIA DE LA CHINA SUÁREZ CON GUILLERMO COPPOLA SOBRE SU SUPUESTO NUEVO ROMANCE

Suárez decidió publicó en sus redes sociales que decidió contactar a Coppola para conocer quién era su supuesto “amigovio” y se llevó una sorpresa. “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”, escribió.

“Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su "trabajo" para joderle la vida a otros”, agregó la mamá de Rufina Cabré.

“¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”, agregó en otra postal, tras lo cual tuvo que salir a aclarar de qué hablaba ya que muchos de sus seguidores no habían visto el chimento.

Más sobre este tema China Suárez rompió el silencio a tres semanas de anunciar su separación de Rusherking: "Claro que sigo enamorada, no se te va el amor de un día para el otro" Feroz crítica de Karina Iavícoli a la China Suárez: "No reconoce nada; ella nunca se manda una cagada"

“Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 6o años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fué: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’ ¿Ahí se entiende?”, agregó Suárez, furiosa con Coppola. ¿Se vendrá una demanda?