La furia de Alfa con Coti después de que le escondiera sus pertenencias: "Si llegaste a tocar algo, agarro tu ropa y te la tiro a la basura"

A medida que van pasando los días en Gran Hermano 2022, los humos van subiendo de temperatura entre los participantes. Y en esta oportunidad una broma de Constanza “Coti” Romero a Walter “Alfa” Santiago terminó en un cruce a los gritos.

Todo comenzó cuando la joven decidió agarrar los pañuelos que su compañero usa en la cabeza y guardarlos en otro lugar. Y alertado de su actitud, Alfa se enojó: “Si llegaste a tocar algo, te agarro la ropa y te la quemo. Yo no toqué nada, ni te escondí nada a vos”, lanzó.

Fue entonces que Coti no se qudó callada y redobló la apuesta: “¿Cómo que no? Fui a preguntar al Confesionario y encima me dijeron que iba a haber sanción porque las cosas no se tocan”. A lo que el concursante continuó con su enojo: “Se piensan que yo tengo 20 años”.

“Si me llegó a tocar las cosas, le agarro la ropa y se la prendo fuego. A mí, esas boludeces, no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie, no le toqué el placard a nadie. Te estoy hablando en serio. Voy, agarro tu ropa y te la tiro a la basura”, continuo. Y Constanza cerró la discusión con un tremendo exabrupto: “Vos empezaste, Alfa. La con… de tu madre te voy a hacer. Bancatela”.

COTI Y ALEXIS, MUY CERQUITA Y A LOS MIMOS EN GRAN HERMANO 2022

Luego de que Juliana Díaz y Maximiliano Giudici se conviertan en la primera pareja de Gran Hermano 2022, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga le siguieron los mismos pasos.

Los jóvenes se mostraron muy cerquita y a los mimos en el reality de Telefe, ya no se esconden de las cámaras, ¡y hasta hubo beso!: “Una persona con la que me siento más ‘yo’ o me siento más cerca sería con Conejo. Él me da sus abrazos, me da su cariño y eso me gusta mucho”, expresó la joven en un confesionario.

“Como que siento cuando a alguien le puedo llegar a atraer. Agustín (Guardis) se da bastante conmigo, me hace masajes en los pies. Me gusta lo difícil. De mi parte, viene para rato”, agregó Coti, dejando en claro que piensa continuar esta flamante historia de amor con su compañero.

Por su parte, Conejo también confesó sus sentimientos: “La veo muy parecida en mí en muchos aspectos. Me gusta lo complicado ”, expresó. Y cerró, divertido, mirando a Constanza: “Nace un nuevo amor en Gran Hermano, ¿perdurará?”.