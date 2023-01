Fuertísimo cruce de La Tora con Camila en Gran Hermano 2022: "¡No te creo nada! ¡Tomátela!"

Se declaró la guerra entre La Tora y Camila en Gran Hermano 2022. Un grito del exterior contra la joven, que hoy vive una particular relación con Alfa, hizo que ella se largue a llorar y Lucila le lanzó que no le creía nada.

“A mí me afecta que no confíen en mí. Siento que me voy apagando”, contó, entre lágrimas a Romina, Daniela, Julieta y La Tora y fue la Dipu quien contó por qué les generaba desconfianza a las mujeres de la casa.

“Todas desconfiamos, pero también la mentira te hace desconfiar de la otra persona. Vos vivís dando explicaciones y después te enterás por la gente que pega gritos. Te hacés la sorprendida y vos le hiciste la espontánea y lo mandaste a placa”, cuestionó Romina, recordándole a Camila su acción que terminó con la salida de Thiago.

Tora: "Yo desde ese jueves no te creo nada y no me interesa tener relación con vos porque siento que usás muchas cosas para jugar". G-plus

LA TORA ENCARÓ A CAMILA EN GRAN HERMANO 2022

“Yo no hablé mal de vos, ni te tiré mala leche. Yo no meto cizaña, no lo hago, no lo haría”, señaló, mientras negaba que esté victimizándose para llegar lejos en el juego. Lo que hizo que La Tora estalle.

“Yo desde ese jueves no te creo nada y no me interesa tener relación con vos porque siento que usás muchas cosas para jugar. Entonces, yo no te creo”, señaló. “Vos sos recopada. Me votás y después querés que yo te chupe el cul… ¿Estas loca? Vos votame, pero no te pongas la careta y me digas ‘hola, Torita, buen día”, se despachó.

“Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener buena relación con vos porque no te creo nada. Te la voy a hacer corta, ahí llorando. ¡Tomátela! Andrea del Boca, un poroto”, lanzó, dejando a todas las chicas en silencio y a Camila abrumada. ¡Tremendo!