Fuertes rumores de reconciliación de Cande Tinelli con Coti Sorokin: las pruebas que despertaron sospechas

Desde hace varias semanas que algunas pruebas que se virilizaron en las redes despertaron las sospechas sobre una posible reconciliación de Cande Tinelli con Coti Sorokin. Y en medios de las especulaciones, Juariu sorprendió con más publicaciones que dieron que hablar.

“Cande está con Coti. En su foto de hoy, aparece un celular con el mismo color de carcasa que el de él”, fue el comentario que le hizo llegar un usuario de Instagram a la influencer y que ella respondió, divertida con un "esos son los seguidore que eduqué".

Luego, Juariu compartió más postales que subieron los protagonistas de esta historia en las que se ve al músico posando frente a un espejo (que deja ver el accesorio que protege su celular con un llamativo color), y la de la hija de Marcelo Tinelli que posee en la mesa donde está comiendo lo que sería el mismo objeto.

¿Qué pasa entre Cande Tinelli y Coti Sorokin?

Fotos: Capturas de Instagram Stories

Más sobre este tema Se supo por qué se habría separado Cande Tinelli de Santiago Urrutia: "La distancia no es para ella"

SOLEDAD AQUINO SE MOSTRÓ ARREPENTIDA DE SUS COMENTARIOS SOBRE EL ROL DE PANELISTA DE CANDE TINELLI

Soledad Aquino se refirió a sus polémicos comentarios acerca de la decisión de Cande de debutar como panelista de LAM, que provocaron que sea bloqueada por su hija. "Ella se protege mucho de la agresión de todo el mundo. Por eso se tatúa y se tatúa. Está a la defensiva”, dijo.

“Se lo dije primero a ella: ‘Me parece que estás expuesta en un programa de chusmerío’. Que salgas de golpe a la tele así hace que te invadan para preguntarte todo. No es su estilo porque es una chica fina. Pero se enojó", reconoció.

"Me sorprendió que haya elegido ser panelista. Pero ella me dijo que es una experiencia más. Candelaria ya es grande. No es que quiere escuchar los consejos de madre. A veces las mamás escuchamos cositas de los hijos. Fue una experiencia. Ella se enojó conmigo, me bloqueó de las redes, pero duró un día. Son cosas de madre e hija. Lo bueno es que está todo regio", concluyó.