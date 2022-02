Fuertes posteos de Gianinna Maradona contra el novio de Verónica Ojeda: "Basta, capo"

Una urticante frase al pasar de Mario Baudry hizo explotar de bronca a Gianinna Maradona, quien no se la dejó pasar y lo cruzó desde Stories con todo.

"Basta de dejar que se hable al pedo de mi persona. Basta, capo. Te metiste en un terreno que NO", fustigó la hija menor de Claudia Villafañe contra el abogado Dieguito Fernando Maradona y pareja de Verónica Ojeda.

De fondo, la ex de Daniel Osvaldo también había publicado la captura de un mensaje que le había enviado a Baudry el domingo 13 de febrero, el día del cumpleaños de Dieguito: "Disculpame que te escriba a vos, pero me di cuenta de que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya".

Pero según se puede ver en la imagen que posteó Gianinna Maradona, jamás obtuvo respuesta de parte de Mario Baudry a su pedido.

LA FRASE DE MARIO BAUDRY QUE ENFURECIÓ A GIANINNA MARADONA

La bronca de Gianinna Maradona con Mario Baudry se dio luego de que el abogado apuntara contra Dalma, Gianinna, Diego Junior y Jana Maradona.

"Dieguito no tiene hermanos. En el cumpleaños no había ninguno, estaba solo. Tampoco lo llamaron", arremetió a diez días de que el hijo menor de Diego Maradona fruto de su relación con Verónica Ojeda cumpliera 9 años.

Luego, cuando en Intrusos quisieron que se explayara, Baudry aclaró: "Son temas familiares en los que yo no me meto porque Dieguito de cuando tenga 14 o 15 años llamar a su hermana e ir al cine juntos".

Ya en noviembre, Mario Baudry había destacado a Jana como único lazo de sangre de Dieguito: "No tiene relación con nadie, solo con Jana. La que llama todas las semanas es Jana. El objetivo de Verónica es que cuando Dieguito lo decida, que se junten. No hay impedimentos para que vengan a verlos. Cualquiera que quiera ir a verlo de la familia puede hacerlo sin ningún tipo de impedimentos ni inconvenientes. Pasa que nadie llama”.

"Dieguito a la única que identifica como su hermana es a Jana, porque compartió mucho el último año con su papá y Jana. Porque ella casi que vivía con Diego, estuvo mucho tiempo con Diego. Con lo cual, Jana iba mucho a verlo independientemente de Diego. Después, Dieguito está con sus amigos, su madrina, que lo contienen mucho", cerró en una entrevista con Ciudad.