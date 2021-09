Fuerte relato de Leonor Benedetto sobre lo difícil que fue atravesar el peso de la fama: "Viví un año con guardaespaldas y es lo peor que me pasó en la vida"

Indagada por el éxito que vivió a lo largo de su carrera, Leonor Benedetto reconoció en PH, Podemos Hablar que aquel reconocimiento y estallido que generó en el público le significó una etapa muy difícil de atravesar con tranquilidad.

“Probablemente, lo que los demás consideraban que era maravilloso, yo la estaba pasando muy mal y era muy infeliz y con la certeza de que eso no era lo que yo quería para mí. No podía hablarlo prácticamente con nadie. La gente pensaba que yo estaba loca porque supuestamente eso que yo estaba teniendo era el deseo de la mayoría de las personas”, comenzó diciendo la actriz en referencia a la popularidad que supo cosechar.

“La fama te pone en una prueba moral prácticamente, es una trampa. Decía ‘no quiero esto, quiero otra cosa’. Yo viví un año con guardaespaldas y es lo peor que he pasado en mi vida porque no quería que investigaran quién entra o sale de mi casa. Tuve que tenerlo porque los chicos se me tiraban encima. Tenía casi 40 años o un poco menos”.

“Me metía en el auto y la gente lo movía, y me costó salir de ahí. Alguien con otra estructura habría podido pero yo armé un bolso y me fui con mis tres hijos afuera, a España. ¿Si encontré la paz que busca? No”, cerró la artista, sincera.