Fuerte relato de Cinthia Fernández sobre la internación de su hija Francesca en Punta Cana: "La atención de la clínica fue paupérrima"

Cinthia Fernández, agradecida por la recuperación de su hija Francesca, contó lo mal que la atendieron en la clínica de Punta Cana.

Es importante recordar que la nena empezó a vomitar durante el viaje a República Dominicana. Y que cuando llegaron debieron internarla por una gastritis aguda ocasionada por una bacteria.

Más tranquila tras el fuertísimo susto, la panelista de Momento D subrayó que donde hospitalizaron a su hija durante sus vacaciones hicieron "todo mal".

FUERTE RELATO DE CINTHIA FERNÁNDEZ SOBRE LA INTERNACIÓN DE FRAN EN PUNTA CANA

Cinthia Fernández explicó en Instagram: "Lo que voy a decir lo hago porque de verdad siento que le salvaron en gran parte la vida a Francesca. Ellos son los del seguro médico que contraté. Yo lo pagué y les hago esta publicidad como un gesto mío".

"Ellos fueron los que le taladraron la cabeza a los de la clínica de Punta Cana cuya atención fue paupérrima. Lo digo porque siento que en gran parte salvaron la vida de mi nena".

"En el centro le colocaron mal una vía, la venita de mi hija claramente la rechazó, le agarró una hinchazón en el brazo, el medicamento no pasaba, por eso mi hija no mejoraba, se olvidaron el antibiótico, hicieron todo mal pero los de la asistencia al viajero estuvieron encima del centro de salud para que no descuiden a la nena ni por un segundo", contó Cinthia a través de sus stories de Instagram.

Y se despidió subrayando la importancia de contratar un buen seguro médico antes de viajar, como hizo ella, y agradeciéndole a la empresa por contestar sus mensajes a toda hora cuando el centro de salud no le daba respuesta.

"Estaba obsesionada por contratar un buen seguro médico. Consulté con todos y una amiga me los recomendó. La verdad, no lo duden, se los pido por favor. Mi hija estaba perfecta y a las 2 horas se desató la catástrofe", sentenció, contundente.