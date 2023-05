Fuerte descargo de Jimena Barón tras un tenso cruce con cronistas: "Estoy harta de que maltraten a las minas"

Jimena Barón hizo un fuerte descargo contra la prensa que la abordó a la salida de canal América. La artista acusó a los noteros de "maltratarla y forrearla" por no para a darles una nota.

En ese escandaloso marco, la actriz y cantante llegó a su casa después del caos que vivió con los cronistas en la calle, agarró su celular y compartió un furioso descargo en Instagram, dando su versión de los hechos.

CONTUNDENTE DESCARGO DE JIMENA BARÓN EN REDES TRAS EL CONFLICTO CON LOS NOTEROS

"La pasé increíble en el programa de Fer. Hermoso. Pero fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total. No sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento. Yo paro siempre a dar notas. Intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista, no pactada, pero está esperando para hacerte preguntas".

"Eran los doce y cuarto de la noche. Yo sabía que Momo estaba en casa, despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue, y yo me levanto a las siete de la mañana para llevarlo al colegio... Estaba muy sorprendida de que haya tantas cámaras y les dije, con mucho respeto, porque yo freno siempre, que esta vez tenía que rajar para casa para que se duerma mi hijo y mañana a las siete levantarlo para que vaya al colegio. Ahí empezó la locura total".

"De repente la buena onda se convierte en que te empiezan a pelotudear y a decir '¿qué querés, hablar de tu música? Si hablamos de tu música frenás'. Fue todo un maltrato y un nivel de violencia. A Mili, que labura conmigo, le pegaron un codazo en la costilla, y le golpearon el auto al chabón que me iba a traer a casa. Se fue al canal América a hacer la denuncia porque le habían golpeado el auto".

"Esto lo cuento únicamente porque amarga una noche que estaba buenísima y porque no sé si mañana van a querer seguir boludeandome en los programas... Porque hay programas en los que si no hacés lo que quieren, en el momento en el que se les canta el orto, te tratan para la mierda".

"Hoy fuimos dos minas. A Mili le pegaron un codazo, a mí me recontra forrearon y golpearon un auto en el que yo estaba adentro. Una locura total. Fue espantoso lo que pasó. Y estoy un poco hasta las pelotas de ver cómo pueden maltratar a la gente en la televisión sin ningún problema”.

"Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta, porque son seis machos juntos. Estoy hasta las pelotas".