Fuerte consejo de Matías Alé a Fede Bal por sus infidelidades: "Todo vuelve y a mí me pasó"

Socios del espectáculo entrevistó a Matías Alé por el escándalo que protagoniza Fede Bal tras sus infidelidades a Sofía Aldrey. El actor, que conoce de polémicas con novias, exparejas e infidelidades en medio de temporadas de teatro, se sinceró sobre todo lo que vivió.

“Nunca me encasillé en ‘galán’. Tuve grandes amores, muchas relaciones muy lindas que me han dejado muchas enseñanzas y hoy las cosas las tomo, tal vez, de otra manera”, señaló, luego de que la cronista del ciclo le preguntó si creía que Federico era su “sucesor”.

“No me quiero comparar con Fede. Él tiene su historia, nos saludamos muy afectuosamente el otro día”, señaló la expareja de Graciela Alfano y Silvina Escudero, mientras reflexionaba sobre lo que vivió para el hijo de Carmen Barbieri.

"Le diría un montón de cosas para enseñarle a no lastimar. A tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, a tratar de no hacer sufrir porque todo te vuelve". G-plus

MATÍAS ALÉ LE HABLÓ A FEDE BAL A FLOR DE PIEL TRAS SUS ESCÁNDALOS

“Consejos no doy, pero sí podría hablarle desde mi experiencia. Yo si tuviera la posibilidad de hablarle al Matías de la edad de Fede le diría un montón de cosas para enseñarle a no lastimar”, se sinceró, a corazón abierto.

“A tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, a tratar de no hacer sufrir porque todo te vuelve. A mí me pasó. Me ha vuelto, pero eso es algo del pasado”, señaló.

“Si pudiera hablarle no a Fede sino al Matías de diez años atrás le diría un montón de cosas”, cerró, sobre las polémicas que vivió y el aprendizaje que tuvo.

