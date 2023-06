Florencia Peña se animó a un radical cambio de look: cabello corto, morocho y con flequillo recto

Florencia Peña pasó por su peluquería de confianza con su cabellera larguísima, de color castaño oscuro y con reflejos dorados. Y se animó a un cambio de look que impactó a sus fans.

En primer lugar, se tiñó de castaño oscuro, casi morocho. Y se animó al corte carré, que le llega hasta la altura de los hombros. Además, le hicieron un flequillo recto y muy tupido.

Acto seguido, se mostró probándose una "cortina", parecida a un aplique, del mismo color de su nuevo cabello oscuro, para alargar un poco su cabellera, haciendo hincapié en que así resignificaría el corte, deslizando que no le habría gustado cómo le quedó.

¿QUÉ DIJO FLOR PEÑA SOBRE SU CAMBIO DE LOOK?

"¿Quién soy? El tío Cosa, La Monna Lisa o Soledad Solari? Igual, no pasa nada, porque tengo las extensiones, me las pongo... No se nota nada, crecida. Me hago esto, miren, no me digan que no me queda precioso así...", expresó, entre risas.