Flor Peña habló a fondo del conflicto con Érica Rivas tras el escándalo por Casados con Hijos

Florencia Peña habló a corazón abierto sobre la polémica salida de Érica Rivas de la versión teatral de Casados con Hijos.

Con firmeza, aclaró que ella no está "en contra" de su colega. Simplemente, no piensa como ella. Eso sí, le dolió haber quedado del lado "del opresor".

“Yo no estoy en contra de Érica. No pienso como ella, que es distinto", aclaró Flor en diálogo con Intrusos.

EN QUÉ FLORENCIA PEÑA NO ESTÁ DE ACUERDO CON ÉRICA RIVAS

"Básicamente la banco como actriz, la banco como mujer, la banco como persona y banco sus elecciones. Quizá con lo que yo no estoy de acuerdo es en la percepción de qué fue lo que pasó", reflexionó.

Y contó qué fue lo que más le dolió.

"A mí lo que me dolió es que tanto yo como Luisana (Lopilato) hicimos mucho para que ella estuviera. De hecho yo me junté con ella, nos tomamos un café... Quizá lo que me dolió fue escuchar como que yo había quedado del lado del opresor...".

"No sé de qué opresor hablamos porque Casados con hijos es Casados con hijos... Obviamente hay chistes que no haríamos. Es menospreciar mi inteligencia también, decir que si ella no se ponía firme yo o Luisana hubiéramos hecho cualquier cosa", dijo Flor.

Vale recordar que Érica afirmó que la bajaron del proyecto, que ella quería ocupar "ese espacio de representación" pero limando los libretos para evitar algunos chistes de tinte machista.

Sobre eso, Flor se despidió con una firme aclaración.

"Es como agarrar Los Simpson y querer cambiar a Bart o a Homero porque nos parecen machistas. Es una sátira. Si entendemos que es una sátira, si comprendemos que Casados con hijos es una sátira y que nos estamos riendo de los prototipos, que nos estamos riendo del machismo", sentenció.