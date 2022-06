Flor Peña contó que se tatuó en honor a su ex Mariano Otero justo antes de su separación: "Manotazo de ahogado"

Luego de haber hablado a fondo sobre su escándalo con Érica Rivas por Casados con Hijos, Florencia Peña sorprendió al dar un dato hasta entonces desconocido sobre sus tatuajes.

La conductora de LPA reveló que se había hecho un tattoo dedicado a Mariano Otero, padre de dos de sus hijos mayores, poco tiempo antes de separarse.

"El primer tatuaje que me hice fue porque me estaba separando de Mariano y dije ‘manotazo de ahogado. Me tatúo un Mariano’".

"Cuando llegué a casa se lo mostré y me miró como diciendo ‘no había necesidad’. La cuestión es que nos separamos y quedé con un Mariano”, reveló en su programa.

Y contó que tras la ruptura se modificó ese tatuaje para que ya no significara lo mismo.

CÓMO FLOR PEÑA MODIFICÓ SU TATTOO TRAS LA SEPARACIÓN DE MARIANO OTERO

"Me saqué el ‘no’. Como soy María Florencia, me saqué el ‘no’, me hice un firulete y tengo un ‘María’", sumó la conductora.

Y se despidio dando un pícaro consejo a quienes están pensando en tatuarse el nombre de su pareja.

"Hay que hacérselo en japonés por cualquier cosa”, cerró, entre risas.