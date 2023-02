Flor Jazmín Peña y Agus Franzoni se mostraron a puro mimo en un ascensor: la foto de alto voltaje

Súper enamorados, así se muestran constantemente Flor Jazmín Peña y Agus Franzoni en las redes sociales.

En esta oportunidad, la parejita sorprendió con una postal en la que se los ve a puro mimo en un ascensor, muy apasionados.

La imagen muestra a Flor sacando la foto mientras su novio la abraza por detrás y le toca con ternura la panza.

Junto a la postal, ella compartió otros momentos divertidos de su noviazgo y remarcó que el tiempo que pasan juntos es "espectacular".

LA TREMENDA EXCUSA DE DARÍO BARASSI PARA NO PRESENTARSE EN UN EXÁMEN EN LA FACULTAD

En pleno juego de 100 argentinos dicen, Darío Barassi recordó el día que "mató" a su padre para no ir a rendir un final en la facultad de abogacía.

"Hay que matar gente. A mi papá lo maté como 4 veces", dijo el actor y conductor, haciendo gala de su oscuro humor.

"Tenía un final de Derecho penal. Mi padre ya estaba recontra muerto, y le dije 'mire, doctor, murió mi viejo. Yo no llego a rendir. Me tengo que ir a San Juan urgente'", comenzó relatando Barassi.

Con picardía, continuó: "Y él me decía 'no, Darío, rendilo, rendilo por teléfono. Yo te llamo y te hago unas preguntas'. 'Bueno, bueno. Si estoy entero lo hago'. Me saqué un 8 por teléfono", concluyó Barassi, sin contener la risa y sorprendiendo con su tremenda anécdota.