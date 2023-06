The Flash: Andy y Bárbara Muschietti presentaron el film a los fans en Argentina

De ser eventos ineludibles, las películas de superhéroes pasaron a ser cosa corriente en los cines gracias a Marvel Studios y a Warner Bros. Discovery que decidió patear el tablero y reiniciar el universo que creó Zack Snyder hace 10 años con El hombre de acero (The mano of steel) con Henry Cavill.

Y, tras Batman v Superman, Mujer Maravilla (Wonder Woman), Liga de la Justicia (Justice League) y Aquaman, será Flash la película que cierra ese universo fantástico antes de dar inicio a la era James Gunn, y le tocó en suerte a un argentino poner manos a la obra: Andy Muschietti.

El director de Mamá (2013), It (2017) e It capítulo 2 (2019) decidió cambiar de género y se plegó a esta propuesta que fue anunciada hace ya tres años en la DC Fandome pero sufrió demoras por la pandemia y decisiones del estudio que pospusieron su estreno por seis meses.

Este jueves, Muschietti y su hermana, la productora Bárbara Muschietti reunieron a la prensa en los cines del complejo Dot Baires shopping y allí proyectaron por primera vez en el mundo la película que llegará a los cines oficialmente el próximo 15 de junio.

En dos salas diferenciadas se encontraban integrantes de la prensa local, en tanto que en la otra se dieorn cita invitados especiales del director como sus colegas Santiago Mitre, Armando Bo y Sebastián Tabany, además de su padre Víctor, Flor Torrente, y otros referentes.

ANDY MUSCHIETTI HABLÓ SOBRE FLASH Y SUS OTROS PROYECTOS

En diálogo con Ciudad, Muschietti contó que llegó a filmar hasta cuatro horas de material, pero que después de sucesivos cortes el film quedó en 2 horas y 24 minutos de duración. Algunas fuentes consultas en Warner Bros. indicaron que los responsables del estudio no querían que la película sobrepase las dos horas y media, y el director cumplió con ese equisito.

A la pregunta sobre si habría una “versión extendida del film” para los fans al estilo de Zack Snyder´s Justice League (un corte de cuatro horas del film de 2017 editado por el director para HBO Max), Andy contestó que “este es el corte del director” y que “las escenas que se vieron duraban el doble de tiempo en pantalla”.

En otros medios, Muschietti recalcó que, pese a todas las polémicas que surgieron en 2022 en torno a Ezra Miller, lo volvería a elegir para encabezar una potencial secuela. “No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como él. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular, simplemente se destaca”,, dijo Muschietti en el podcast The Discourse.

El director, oriundo de Vicente López, habló con Ciudad sobre el demorado proyecto de llevar Robotech al cine y contó que finalmente la película no se hará. “Es imposible armar esa franquicia por los altos costos”, dijo Muschietti, que agregó que se trata de un producto que lleva mucho tiempo lejos del gran público como para tener un grupo masivo de fanáticos que sustenten la inversión.

Los hermanos volvieron a presentarse juntos en un panel organizado este viernes en la Argentina ComicCon que volvió a organizarse en el Centro Costa Salguero luego de ciertas desavenencias organizativas ocurridas en la última edición de diciembre de 2022. A la cita concurrieron cientos de fans que se llevaron firmados libros, muñecos, revistas y remeras de Flash y la posibilidad de que el director podría hacerse cargo de la próxima película de Batman, The Brave and the bold, que fue anunciada a comienzos de este año por James Gunn.

The Flash está protagonizada por Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman), Sasha Calle (Kara Zor-El / Supergirl), Michael Shannon (General Zod), Ron Livingston (Henry Allen), Maribel Verdú (Nora Allen), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Kiersey Clemons (Iris West) y Antje Traue (Faora-Ul), entre otros.