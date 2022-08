Se filtró un chat de Antonio Laje en pleno aire del noticiero: el video de la polémica

Unos instantes bastaron para que Antonio Laje quedara envuelto en una nueva polémica, luego de que se viera al aire una conversación de WhatsApp que mantenía el conductor de Buenos Días América.

"Este canal ya está hundido", es la conclusión a la que llegó el interlocutor de Laje luego de charlar con él: "Y sí. Lo van a liquidar. No sé qué programas estarán…".

En el párrafo siguiente apareció una frase quizá más escandalosa, que en Socios del Espectáculo especulan que podría haber salido de parte de Jimena, la productora ejecutiva del noticiero: "Si vos no sabés explicar a dónde ir no me grites. Y no me vuelvas a gritar nunca más".

CÓMO HABRÍA SUCEDIDO EL BLOOPER QUE EXPUSO A ANTONIO LAJE

Dado que está claro que Antonio Laje fue el receptor del mensaje de WhatsApp, en Socios del Espectáculo detallaron la interna en América, luego de la escandalosa salida de Viviana Canosa.

"A mí lo que me contaron es que su productora ejecutiva se llama Jimena, y que es ella quien maneja y digita la computadora", aseguró Mariana Brey.

"Ella es la que le dice al director 'ponchá la foto'. Pero es ella quien desde la computadora puede mover y digitar. Ella minimizó la pantalla, y en esos segundos apareció eso. El director se desligó de esa responsabilidad", cerró Mariana Brey sobre el escándalo de Antonio Laje en Buenos días América.