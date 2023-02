Filtran un video de Alfa con pelo y hablando en inglés

Alfa fue noticia una vez más luego de que se viralizara un desopilante video suyo antes de entrar a la casa de Gran Hermano. En la filmación se lo puede ver con una peluca negra y bromeando al respecto.

“New Hair. I have new hair in my head”, dijo el participante del reality show de Telefé en inglés, frase que en castellano significa: “Nuevo cabello. Ya tengo nueva cabellera en mi cabeza”.

“Me hicieron el hair recovery. Ya está completito por 25 dólares. Me la llevo (a la peluca) a Buenos Aires. Ya me voy así peinadito”, advirtió con humor Walter Santiago en la grabación que fue furor.

CAMILA SALVÓ A ALFA DE IR A PLACA EN GRAN HERMANO Y ÉL SE EMOCIONÓ

Camila Lattanzio ganó la prueba líder de la semana y a la hora de salvar a algún compañero de ir a placa, no dudó en decir el nombre de su fiel aliado en Gran Hermano, Alfa.

“Perdón Ju, lo salvo a Alfita. A los dos les tengo aprecio, fue muy difícil para mí elegir entre ellos dos”, dijo la joven de 21 y Alfa emocionado expres: “Yo por Camila sentí un cariño especial, ella a mí me tocó el alma”.