Fernanda Iglesias se separó tras regresar de España: "Me vi obligada a tomar la decisión"

Este lunes en LAM, Fernanda Iglesias reveló finalmente cuál fue el angustiante motivo por el que tomó la decisión de volverse de España a tres meses de embarcarse en esa aventura y contó en LAM que está “triste” tras haberse separado del productor Pablo Nieto.

“Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas. Son 13 años juntos, 14...”, recordó la periodista, que ya había protagonizado algunos escándalos con Nieto algunos años atrás, sin llegar a la separación, aunque el viaje de ella y su hija (fruto de otra relación) dejó a la luz sus diferencias.

“Cuando te volviste de España, mucha gente decía que fue por tu marido, (…) y mucha gente pensaba que estabas separada cuando te fuiste”, le señaló Ángel De Brito. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión”, explicó Fernanda.

Tras asegurar que Nieto estuvo de acuerdo con la decisión, Iglesias reconoció que la separación “en buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas”.

FERNANDA IGLESIAS CONTÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE PABLO NIETO TRAS 14 AÑOS EN PAREJA

“La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, reconoció la panelista que no quiso poner el dedo en la llaga afirmando que todo se debía a infidelidades de su ex, aunque las caras que ponía cuando se lo sugerían daban a entender lo contrario.

“Me separé porque ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado, que yo había soportado varias veces”, dijo, antes de ahondar finalmente en las acciones de Nieto que la llevaron a tomar la determinación de volverse de España.

“Algunas cosas pasaron con mi hijo. Él es re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho. También él salía mucho de noche y lo dejaba solo. No sé qué hacía. Sentí que tenía que volver sí o sí porque lo extrañaba mucho a mi hijo”, explicó.

Iglesias contó que su ex le pidió “un tiempo”, pero ella contrató a una abogada para iniciar el divorcio porque “no cree en los tiempos” ni tampoco en el “seguimos siendo familia” de las familias separadas. “Para mí no es así. Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero llegó un momento en que hay cosas que ya está”, cerró.