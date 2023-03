Fede Bal reveló qué tipo de relaciones amorosas tendrá tras su escandalosa separación de Sofía Aldrey.

A pocos días de que Fede Bal y Sofía Aldrey se separan en medio del escándalo, el hijo de Carmen Barbieri reveló qué tipo de relaciones amorosas tendrá tras su polémica ruptura.

Es importante recordar que Sofi mandó al frente a Fede haciendo públicos sus chats con múltiples mujeres y dejando en evidencia que le había sido infiel en más de una oportunidad.

"Él reconoce que metió la pata, pero se la banca y admite que ya le pasó muchas veces". G-plus

En este contexto, el actor reflexionó en diálogo con LAM sobre su vida amorosa. Y reveló qué tipo de relaciones sentimentales está dispuesto a llevar adelante tras el escándalo con su ex.

FEDE BAL YA NO APOSTARÁ A LA MONOGAMIA

Fede fue a almorzar con Ángel de Brito y le comunicó una fuerte decisión que tomó tras el lío con Sofi.

"Lo que me dijo es que no va a tener más novias. No quiere poliamor porque no se banca que su novia esté con otro. Entonces, va a tener relaciones libres". G-plus

