Fede Bal regresa con Resto del Mundo y cuenta sus lugares favoritos: dónde se come mejor, cuál es la ciudad más divertida y a qué país volvería

El conductor habló con Ciudad antes del estreno de la temporada 20 del programa turístico y cultural de eltrece.

La temporada 20 de Resto de Mundo tendrá a Federico Bal (33) como conductor por segundo año consecutivo, y de regreso al país desde Europa, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal compartió su experiencia con Ciudad antes de su debut el domingo a las 23 por eltrece.

En un mano a mano íntimo, Fede recomendó los mejores lugares del planeta para comer, divertirse de noche, tomarse vacaciones y además contó su cómo se sintió al compartir un sauna público desnudo junto a su productor y su camarógrafo en Berlín.

-¿Dónde se come mejor entre los países que visitaste?

-En Argentina. ¿Dónde voy a comer mejor? ¿Dónde te van a servir un bife de chorizo, con un vinito y vas a conversar con tus amigos? Eso es una belleza. Pero puedo decir un segundo lugar que es increíble que es Madrid.

-¿Qué tiene de especial la gastronomía de Madrid?

-Reúne todos los gustos que venimos también acostumbrados. El argentino come muy bien. Carne, cerdo, y opciones vegetarianas increíbles en nuestro país, y Madrid está a la altura. El jamón crudo de Madrid, el lechón del Botín que es un lugar histórico donde siguen haciendo el mismo lechón que hacían al principio. De golpe tienen opciones como sopas, bocados al paso en la calle. La comida callejera de Madrid es bella.

-¿A qué destino te gustaría regresar?

-Quisiera volver a Tailandia, pero con el programa, porque fui con mis amigos hace un par de años y me parece un país increíble. Vietnam también me gustaría. Laos… Sería increíble poder hacer una buena nota en cada uno de esos lugares.

-Qué es lo que más te atrae del sudeste asiático. ¿La zona balnearia? ¿La historia? ¿La comida?

-Hay una mezcla de paisajes, cultura, comida que creo que es la perfecta unión para poder mostrar lo que me gusta hacer al frente de Resto del Mundo. Es ser un chabón de 33 años que viaja por el mundo con un equipo de dos personas adorables, que son mi cámara y mi productor. Que somos como un grupo de amigos.

-¿Hay anécdotas que puedas compartir de tus viajes con amigos en Resto del Mundo?

-Venimos de Berlín. En Alemania la desnudez distinta a nuestro concepto, los saunas ahí son completamente desnudos y hemos ido a tomar un baño con mis compañeros desnudos. Porque es lo que se hace, lo que se acostumbra allá. No es tan sexy como parece ver a tu productor y camarógrafo desnudo, es raro. Pero así son los baños de saunas en lugares así, y hay que respetarlo. Es muy bello eso. No esto promocionando ni a favor de que tengamos que salir a hacer las compras desnudo, sino que la desnudez nos shockeó a los tres.

-¿Cuál es la mejor ciudad para salir a divertirse?

-Tel Aviv. Israel es uno de mis países preferidos, Tel Aviv sobre todo, a pesar de que Jerusalén es bello. Pero hay algo en Tel Aviv, que es una unión de culturas, libertad, amor y celebración full time. Sobre todo por el conflicto (con Palestina) que vive hace tantos años. Me parece que es una constante alegría en la calle, y no importa que sea una festividad. Hablo de un día normal, un miércoles a la noche. El que fue tal vez pueda darme la razón Se siente y respira una libertad y alegría que no la sentí en otro lugar del mundo.