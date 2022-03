Explosiva versión sobre la separación de Lizy Tagliani y Leo Alturria: "Él la habría engañado con una vecina del edificio"

Las razones por las cuales Lizy Tagliani y Leo Alturria se separaron son todavía fuente de especulaciones sobre infidelidades, y Rodrigo Lussich lanzó una explosiva versión al respecto.

"Hay una versión que dice que él la habría engañado con una vecina del edificio del que él es el encargado", arrancó Lussich.

Y continuó: "Y que ella entró y los vio".

Más sobre este tema Fuerte posteo de Lizy Tagliani tras los dichos de Leo Alturria sobre su separación: "Manipulador emocional"

Descostillado de risas, Adrián Pallares incomodó a su compañero: "¿Quién te contó eso?".

"Si te reís así no me la sostenés ni un minuto. No puedo ni ir a la profundidad, me bajás el precio". Y Lussich precisó tras la pregunta capciosa de Pallares que era una vecina de un departamento "interno".

Más sobre este tema Leo Alturria rompió el silencio sobre su separación de Lizy Tagliani: "Ella quiere volver, pero no hay vuelta atrás"

LA ROMÁNTICA DECLARACIÓN DE LIZY TAGLIANI A LEO ALTURRIA

A través de Instagram, Lizy Tagliani hizo una contundente declaración de amor hacia Leo Alturria, a pero que enfatizó que sería la última vez que hablaría de él.

Más sobre este tema Yanina Latorre, durísima con Leo Alturria tras sus dichos en contra de Lizy Tagliani: "Es un trepador, no la quiere"

"Yo amo profundamente a Leo. Yo lo elegí para que sea mi familia, él lo sabe, es lo único que tengo. Lo más importante, al menos".

"Bueno, no se dio, no pudo seguir, pero yo le di todo. Compartí mi vida con él. Él sabe cómo soy y sabe todo lo que pasó".

Más sobre este tema Lizy Tagliani se divierte tras separarse de Leo Alturria y ser acusada de infiel: "Ya lo decidí"

"Las cosas que dice Leo me hieren pero no me matan. Pero si algo tengo es la certeza y la seguridad absoluta de que soy una mina buena", cerró Lizy Tagliani sobre Leo Alturria.