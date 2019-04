Luego de una escandalosa nota que dio a Los Ángeles de la Mañana repleta de exabruptos y agresiones, la salud de Chano Moreno Charpentier volvió a estar en el centro de la polémica.

Soledad Gómez, exasistente personal de Chano desde 2014 a 2017, visitó LAM y contó detalles de la relación del músico con las drogas.

“¿Cómo manejabas la adición?”, le consultó Andrea Taboada. Y ella contó: “No podía manejarla, cuando lo veía consumir yo tenía que llamar a su terapeuta o a su acompañante terapéutico y que lo traten de controlar. Lo iban a buscar o lo llamaban pero cuando cortaba volvía a hacer lo mismo”.

En ese momento, Cinthia Fernández le preguntó cuál fue la situación “más límite” que vivió con Chano y la exasistente recordó su viaje a Punta del Este, en enero de 2017, cuando el rockero debió ser internado horas después de participar del festejo de cumpleaños de su amiga Pampita.

Soledad relató qué ocurrió esa noche: “Fue cuando nos fuimos a Punta del Este, que fue el episodio del cumpleaños de Pampita. Cayó en el cumpleaños, en el cumpleaños le ofrecieron… Él venía de una internación en Navidad y Año Nuevo. Fuimos dos asistentes a ese viaje. No tomaba la medicación, no podía manejar y manejaba igual. No podía salir de noche y salía”.

"No lo acompañamos al cumpleaños de Pampita, fue solo y no estaba invitado. Él volvió drogado tipo 6 de la mañana, muy mal. Empezó a amenazarnos y a llamar a la policía para que le devolvamos las llaves del auto" G-plus

“No lo acompañamos al cumpleaños de Pampita, fue solo y no estaba invitado. De hecho, antes nos llamó insultándonos porque no le habíamos avisado del cumpleaños y decía que no podía faltar. Le dijimos que no podía ir por permiso médico y porque no nos habían avisado. Él volvió drogado tipo 6 de la mañana, muy mal. Empezó a amenazarnos y a llamar a la policía para que le devolvamos las llaves del auto, que se las habíamos sacado por recomendación de su terapeuta”, detalló la joven.

Gómez continuó: “A mí me mandaba mensajes de audio diciéndome ‘bajá que te cago a trompadas, te voy a matar, ¿quién te pensás que sos? Estás acá por mí’. Esa noche fue mi límite, me vi viajando en un patrullero a un hospital porque él estaba mal, lo echaron del hotel, donde hizo un escándalo. Y en el hospital cuando le preguntaron con quién estaba en Punta del Este, él respondió ‘con los cómplices de mi adicción’ cuando yo nunca consumí y muchas veces le tiré droga para que no consuma y se pueda dormir, por ejemplo”, cerró sobre la difícil experiencia que vivió con Chano en Uruguay.

Una imagen que publicó Soledad en el verano de 2017 en Punta del Este, antes de la internación de Chano.