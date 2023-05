Evelyn Von Brocke es la nueva eliminada de Pasaplatos Famosos: "Este fue el programa que más me hizo reír con todos ustedes"

Si bien demostró su talento en la cocina desde que comenzó Pasaplatos Famosos, Evelyn Von Brocke no superó las expectativas del jurado y se convirtió en la nueva eliminada del programa que conduce Paula Chaves por eltrece.

En esta oportunidad, el equipo rojo –a cargo de Pablo Massey- y cuya presentación estuvo en manos de Yanina Screpante y Gladys “la Bomba” Tucumana fue el ganador de la jornada. De esta manera, Aníbal Pachano y Jorge “Carna” Crivelli (del equipo verde y con Juan Gaffuri como líder) quedaron en la cuerda floja, a la espera de ver quién dirimirá su permanencia junto a Evelyn.

Por último, después de que Gaffuri decidiera que fuera Pachano quien tenga la última oportunidad de ser juzgado con la periodista, el veredicto final del chef Gastón Riveira fue que Von Brocke quedara eliminada del certamen.

"Llegué muy lejos y la verdad es que hace varios años que no cocinaba por un tema familiar. Me quedé sin los chicos en casa, así que me hicieron volver a creer en la cocina". G-plus

“Llegué muy lejos y la verdad es que hace varios años que no cocinaba por un tema familiar. Me quedé sin los chicos en casa, así que me hicieron volver a creer en la cocina. Trataré de llamar a los vecinos para que vengan a cocinar”, expresó la exconcursante. Y cerró, con una sonrisa plasmada en el rostro: “El nido vacío a mí me cuesta, pero tampoco puedo estar engordando a mi marido todos los días. Este fue el programa que más me hizo reír con todos ustedes, son divinos. ¡Gracias!”.

"El nido vacío a mí me cuesta, pero tampoco puedo estar engordando a mi marido todos los días. Este fue el programa que más me hizo reír con todos ustedes, son divinos. ¡Gracias!". G-plus

De esta manera, las figuras que siguen en carrera son: Aníbal Pachano, Geraldine “Gege” Neumann, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys “La Bomba” Tucumana, Jorge “Carna” Crivelli, Yanina Screpante, Sebastián Cobelli y César Juricich.

Mientras que Evelyn, Sofía Macaggi, Fernanda Vives, Evelyn Scheidl, Teresa Calandra, Chanchi Estévez y Silvina Escudero ya quedaron fuera de competencia.

Más sobre este tema Sofía Macaggi es la nueva eliminada de Pasaplatos Famosos: "Cociné más que en toda mi vida"

XIMENA CAPRISTO, A FLOR DE PIEL, AL RECORDAR A SU MAMÁ EN PASAPLATOS FAMOSOS

Feliz de que su plato sea elegido por Juan Gaffuri para formar parte del equipo verde y continuar en su paso por Pasaplatos Famosos –el programa que conduce Paula Chaves por eltrece- Ximena Capristo no pudo evitar emocionarse al recordar a su mamá.

“Estaba muy nerviosa porque a mí me cuesta muchísimo ponerle sal a la comida, yo como sin sal, y fue encontrar el punto justo”, comenzó diciendo Ximena, al jurado que le dio una oportunidad, contenta por haber superado sus expectativas.

“Estoy acá porque es un homenaje a mi mamá que fue cocinera. Yo siempre la miraba y ella nos preparaba la comida. Para mí es muy importante poder a hacer éstos platos que los comía de chica”, agregó, al borde de las lágrimas.

"ESTOY ACÁ PORQUE ES UN HOMENAJE A MI MAMÁ QUE FUE COCINERA. YO SIEMPRE LA MIRABA Y ELLA NOS PREPARABA LA COMIDA. PARA MÍ ES MUY IMPORTANTE PODER A HACER ÉSTOS PLATOS QUE LOS COMÍA DE CHICA". G-plus

Por último, la pareja de, con quien tiene a su pequeño,, cerró, a corazón abierto: “. ¡ Muchísimas gracias por esta oportunidad , estoy aprendiendo un montón! Éste es el cuarto plato, así que estoy feliz”.