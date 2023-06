Evelyn Von Brocke fulminó a Adrián Pallares tras sus varios cruces en vivo: "Hay que ser leal"

En 2021 Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron cargo de la conducción de Intrusos tras la salida de Jorge Rial, y encararon la tarea con un panel de especialistas entre las que se encontraba Evelyn Von Brocke, quien se mostró enemistada con el periodista de Flores.

En La tarde del 9, Tomi Dente y Pía Slapka le pidieron a Evelyn que elija con cual de los dos se iría de viaje, y ella fue contundente. “Lo dejo a Adrián y me voy con Rodrigo porque con él tuve complicidad y nos entendimos”, explicó.

“No me hizo laburar al pedo cuando le llevaba información o utilizaba una primicia y decía que yo la había conseguido. Y con Adrián, todo lo contrario: me hacía laburar al pe..., la información la usaba él y no lo considero un conductor. Me parece que le falta mucho”, agregó.

Más sobre este tema El sincericidio cara a cara de Evelyn von Brocke a Pallares: "Antes de volver con Doman saldría con Adrián" Picante cruce de Pallares con Evelyn por las familias de famosos ensambladas: "Yo respeto tu opinión, vos respetá la mía"

EVELYN VON BROCKE, CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA ADRIÁN PALLARES

Además, Evelyn, que renunció a Intrusos poco antes de la partida de Adrián y Rodrigo a eltrece, apuntó otra vez contra el conductor. “Me parece que, si un canal le dio la oportunidad nueve meses para estar a cargo de Intrusos, irse a otro programa… No sé, me parece que hay que ser leal”, señaló.

“Yo lo veo a Rodrigo Lussich solo. Me gusta él solo porque es gracioso y divertido, y me parece que Adrián lo corta todo tiempo. (…) Y Rodrigo tiene que estar suelto, flojo, y va a ser el gran conductor dentro de unos años”, adelantó.

En ese momento, Tomi Dente, que trabajó con ambos en Los Profesionales, tomó la palabra y puso paños fríos. “Para mí se amalgaman los dos, hacen una gran dupla y Adrián la remó de abajo para llegar adonde está y es un referente”, cerró el conductor.