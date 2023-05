Estupor en Hollywood por la muerte de Ray Stevenson, el legendario actor de Thor y Roma

El mundo hollywoodense no sale de su estupor este lunes luego de que se diera a conocer la muerte de Ray Stevenson el legendario actor británico que protagonizó decenas de films y series de TV desde 1993, y que estaba a solo cuatro días de cumplir los 59 años.

Stevenson se encontraba filmando Cassino a Ischia a las órdenes de Frank Ciota en la isla italiana del mismo nombre, cuando fue ingresado en el hospital local por problemas de salud que aún no trascendieron.

Stevenson nació el 25 de mayo de 1964 en la ciudad de Lisburn, Irlanda del Norte, y si bien comenzó en el rubro de la TV participando en series como A Woman's Guide to Adultery y The Dwelling Place, la fama le llegó recién en 2004 como el caballero Dragonet del film Rey Arturo (King Arthur) de Antoine Fuqua.

Al año siguiente, consiguió el estrellato con el papel del centurión Tito Pullo en la afamada serie Roma (Rome), una coproducción entre HBO y la BBC que se extendió por dos temporadas entre 2005 y 2008.

Más sobre este tema Comenzó el rodaje de "El Eternauta" y Netflix compartió las primeras imágenes con Ricardo Darín Vin Diesel habló de Rápido y Furioso: "Es un milagro haber hecho otra película"

RAY STEVENSON DEJÓ UNA INCREÍBLE LEGADO EN EL CINE Y LA TV

Los años precedentes lo encontraron interpretando personajes ligados a la fantasía, y a personajes de la literatura y los comics como Frank Castle en Punisher: War Zone (2008) de Lexi Alexander y al guerrero asgardiano Volstagg en Thor (2011) y sus secuelas de 2013 y 2017.

Asimismo, Stevenson fue Porthos en la versión de Paul W.S. Anderson de Los tres mosqueteros (The Three Musketeers, 2011), el padre del protagonista de la precuela El transportador recargado (The transporter legacy, 2015), y Barbanegra en la serie de piratas Black Sails (2016).

También tuvo lugar para interpretar a villanos malísimos como Firefly en G.I. Joe La venganza (G.I. Joe Retaliation, 2013), Isaak Sirko en la serie Dexter, el conflictivo Othere en Vikings y el temible gobernador Scott Buxton en RRR (2022), película india que ganó el Oscar por mejor tema musical.

El actor, cuyo último trabajo fue la remake en formato serie del clásico film Das Boot (2022) estaba casado con la antropóloga italiana Elisabetta Caraccia, con quien tuvo tres hijos. Entre 1997 y 2005 estuvo casado con la actriz británica Ruth Gemmell.