Estefi Berardi reveló los insólitos trabajos que rechazó pese a que le ofrecían muchísimo dinero

Estefanía Berardi, que confirmó que dará un paso al costado de LAM para formar parte de Pasaplatos, les contó a sus fans los tres trabajos que rechazó pese a que le ofrecían un montón de dinero.

"El tercero era el más peligroso. Pero el primero era subir fotos de alto voltaje o casi en bolas por miles de dólares... En esas famosas plataformas", contó Estefi, quien remarcó que no quiso hacerlo.

"El segundo fue un político que me ofreció un montón de plata por ir a una clase de karate con él... Yo en ese momento estaba en Combate y me vio muy atlética, el objetivo era que yo subiera fotos con él en la clase para pasarle un montón de seguidores... Y le dije que no, él era de zona sur", sumó, con picardía.

¿CUÁL FUE EL TRABAJO MÁS PELIGROSO QUE ESTEFI BERARDI RECHAZÓ?

"El tercero me dio mucho miedo, era cuando vivía en Mar del Plata, me ofrecieron un montón de plata por limpiar vidrios en altura, me vieron muy ágil y tuve esa propuesta pero a mí la altura me da vértigo, no lo agarré, eso sí, me hubiese venido bien la guita", cerró, entre risas. ¡No se animó!