Estefi Berardi mandó al frente a una famosa conductora que la convocó para trabajar

Contenta por el pronto debut de Poco Correctos en eltrece, programa del que formará parte, Estefanía Berardi reveló que ni bien dio un paso al costado de LAM fue convocada para trabajar con una famosísima conductora a quien admira muchísimo.

"¿Volvés a América?", le preguntaron antes de que Estefi contara que trabajará en eltrece. Entonces, la panelista afirmó que fue convocada por Pamela David para trabajar en Desayuno Americano. ¿Por qué no aceptó?

"Me llamaron del programa de Pamela David. No pudo ser porque a la mañana estoy con Carmen Barbieri. Pero me encanta el programa de Pame, Desayuno Americano", contó Estefi, quien ni bien dio un paso al costado de LAM también se sumó a Pasaplatos.

¿CUÁL FUE EL TRABAJO MÁS PELIGROSO QUE ESTEFI BERARDI RECHAZÓ?

"El tercero me dio mucho miedo, era cuando vivía en Mar del Plata, me ofrecieron un montón de plata por limpiar vidrios en altura, me vieron muy ágil y tuve esa propuesta pero a mí la altura me da vértigo, no lo agarré, eso sí, me hubiese venido bien la guita", cerró, entre risas. ¡No se animó!