Estefi Berardi explicó por qué el hermano de Thiago de Gran Hermano no asiste a la escuela desde hace dos años

Luca, el hermano de Thiago Medina, participante de Gran Hermano 2022, contó en LAM que no va a la escuela desde hace dos años. Situación que Estefi Berardi no dejó pasar.

"No porque perdí los años. Estoy en lista de espera para volver a entrar. Tengo ganas de volver al cole", había contado el joven ante la mirada atenta de la "angelita".

Al día siguiente, Estefi puso manos a la obra para intentar resolver esta situación. Y hasta logró hablar con la secretaria del intendente de la Matanza para que Luca pueda regresar al colegio.

ESTEFI BERARDI CONTÓ POR QUÉ LUCA, EL HERMANO DE THIAGO, NO VA AL COLE DESDE HACE DOS AÑOS

"Anoche me contactó enseguida el intendente de la Matanza y hablé por teléfono con su secretaria. Me contó que ya había ido un asistente social a la casa de Thiago, pero la familia le suspendió el encuentro. Que hoy volvería. Me contó también que no existe la lista de espera de 2 años. Que cualquiera que tenga ese problema puede ir a Pueyrredon 2241, es la jefatura regional de La Matanza. Y a los chicos los escolarizan automáticamente”.

"Además, me comentó que ya habrían recibido ayuda con materiales para su vivienda. Todo esto se lo comenté por teléfono a Camila, la hermana de Thiago, pero jamás respondió mis mensajes. También me contó que le facilitaron un turno para la resonancia que necesitaba el papá, pero que el señor tampoco se presentó".

"No soy defensora de este gobierno, pero en esta se portaron súper bien. Se pusieron a disposición antes de que yo consulte. Y por lo visto, es la familia la que no quiere que los chicos vayan al colegio". G-plus

"Conclusión y esta es mi opinión al respecto. No soy defensora de este gobierno, pero en esta se portaron súper bien. Se pusieron a disposición antes de que yo consulte. Y por lo visto, es la familia la que no quiere que los chicos vayan al colegio. Desconozco el motivo”.

“Por último, también me contó la secretaria que hay ayudas para que los chicos puedan ir al colegio y no tengan que salir a trabajar. Tal vez ellos no están enterados. Estaría bueno que hoy reciban a la asistente social”, cerró Estefi en sus redes.