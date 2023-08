Estefi Berardi cruzó a Luis Ventura por una escandalosa versión: "Es un delirante, un maleducado porque inventa"

Estefi Berardi se despachó sin filtros contra Luis Ventura. La panelista de Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) se indignó con el periodista por aseverar que Luis Miguel viajó a la Argentina con sus dobles, quienes cantarían en los shows en su lugar.

Como si fuera poco, la tarotista Fabiana Aquin sacó una carta en nombre del artista mexicano y concordó con la escandalosa teoría de Ventura.

ESTEFI BERARDI CRUZÓ A LUIS VENTURA POR SU ESCANDALOSA TEORÍA SOBRE LUIS MIGUEL

Carmen Barbieri: -¡Qué lindas las cartas! Me gustaría tirar para Luis Miguel. ¿Es Luis Miguel o un doble?

Estefi Berardi: -Que lo diga el tarot porque Luis Ventura delira.

Carmen: -¡Basta! ¿Por qué estás contra Luis Ventura?

Pampito: -Nos indigna que diga esas pavadas.

"Luis Ventura delira. Cada vez que abro Twitter me aparece una pavada de él sobre Luis Miguel". G-plus

Carmen: -¿Pero qué les pasa?

Pampito: -¡¿Cómo va a decir esas pavadas, de que no es Luis Miguel?!

Estefi: -Cada vez que abro Twitter me aparece una pavada de Luis Ventura.

Pampito: -Porque ahora le gente duda.

Carmen: -Luis, salí al aire. Esta chica es una maleducada.

Estefi: -¿Qué maleducada? Maleducado es él que inventa que Luis Miguel no es.

Carmen: -¡Cómo defiende a Luis Miguel!

Fabiana Aquin (tarotista): -Porque todavía no me escucharon a mí.

Carmen: -¿Y qué decís vos? ¿Qué no es? No me pongas nerviosa.

Fabiana: -Sin las cartas te lo digo. Por lo que veo, y esto es enserio, desde el año 2003, no es el verdadero Luis Miguel. Es un doble.

Carmen: -¿Y dónde está el verdadero Luis Miguel?

Fabiana: -No te puedo decir más, pero no es él. Él venía muy mal.

Pampito: -A lo mejor son las cirugías.

Estefi: -Yo te digo que no. Lo tuve muy cerca y es él. Además de la voz. Es Luis Miguel, yo lo vi. Entiendo que garpe el show, pero no.

Fabiana: -Lo que yo digo es con respeto, pero a mí en la carta me sale que no es él. Esta carta significa la resurrección, como una persona que ha fallecido... Estefi está tentada.

Carmen: -Vos sabés que Estefi te está odiando.