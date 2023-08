Estefi Berardi contó muy preocupada cuánto le aumentó la luz: "Yo no puedo pagar esto"

En Poco Correctos, programa en el que Estefi Berardi es panelista, hablaron de los aumentos en la factura de la luz por la quita de subsidios.

Entonces, la ex "angelita" se mostró muy preocupada por el aumento exponencial en el servicio y aclaró que no puede pagar lo que le vino de luz.

"Yo no puedo pagar esto, es un delirio... Cuando lo vi sentí que me iba a dar algo. Es un dos ambientes de 47 metros cuadrados. Pagaba 12 mil y este mes me vinieron 55 mil", sentenció, indignada, sin saber qué hacer. ¡Tremendo!

LA PREGUNTA AL HUESO DE CARMEN BARBIERI A FEDE BAL Y ESTEFI BERARDI

Carmen Barbieri aprovechó para hacerles una pregunta picante a Estefi Berardi y Fede Bal en Mañanísima durante una comunicación telefónica con el actor.

“¿Ustedes son amigos, no? Eso quiero saber”, les consultó y el conductor de Resto del Mundo contestó: “Sí claro”. “Sí”, dijo por su parte la panelista.

“Si claro y un silencio…”, comentó entonces la conductora y su hijo sentenció: “No, ustedes hacen pausa, le ponen una tensión a la situación que no la tiene”.