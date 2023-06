Estefi Berardi contó detalles del robo que sufrió en los camarines de LAM: "Hay cámaras"

El robo en los camarines de LAM, en la noche en que Morena Rial (23) asistió al estudio junto a su hijo y amigas afectó a Estefanía Berardi, quien hizo un cauteloso descargo.

"Hay una cámara que captó a una persona intentando abrir el camarín de Ángel de Brito, y a otra haciendo de campana", afirmó la periodista en una nota con Socios del Espectáculo

Luego, afirmó: "Fue una visita de afuera. Suponemos que fue alguien de afuera".

Aunque se cuidó de blanquear de quién sospechan y antes de que More se diera por aludida y se despegara de la acusación: "No puedo decir el nombre porque no tengo la prueba de la persona metiendo la mano en el bolsillo. Si bien hay videos del pasillo de la persona que fue a ese cuarto…".

"No puedo decir porque no me puedo comer un quilombo", insistió en su prudencia.

Por suerte para Estefanía Berardi, en su caso solo le faltaron unos 2.000 pesos en efectivo, ya que aclaró: "Las tarjetas de débito y crédito me las sacaron del tarjetero y me las pusieron en un bolsillo que nunca uso".

MÓNICA FARRO SE REFIRIÓ A LA COINCIDENCIA DE MORENA RIAL Y LOS ROBOS

Por otra parte, Marcela Enana Feudale confirmó que hará la denuncia policial como le exigen en el banco para investigar el delito financiero, y Mónica Farro comentó la coincidencia de Morena Rial con amigos y los robos.

"Ese martes estuvo de invitada Morena Rial", disparó.

Entonces, comentó: "Estaba con dos amigos y la producción dijo que le había dado el camarín para que se cambie, y la mandaron a ese. Estuvo ahí con sus amigos".

"Yo no puedo acusar a alguien porque no vi. En el camarín no hay cámaras, pero sí en el pasillo se ve quién entra y sale", cerró Mónica Farro con sonrisas pícaras cuando el notero de Socios del Espectáculo mencionó a los amigos de Morena Rial.