Escracharon a L-Gante y una supuesta amante saliendo de un hotel: el video de la polémica

Una nueva polémica parecería envolver a L-Gante por la aparición de una serie de videos en las redes sociales donde aparece entrando a un hotel alojamiento. Las imágenes serían con una bailarina de su último videoclip, que está grabando por estos días, llamada Luli Romero.

Un llamativo mensaje en un grupo abierto de Facebook publicó la joven unas horas después de que los videos comiencen a circular. “Me están escrachando en TikTok saliendo del telo con L-Gante. Mátenme”, escribió en la red social, y que reproduce la cuenta de Instagram Gossipeame.

Según puso la misma bailarina, su intención era que en ese grupo, dedicado a Justin Bieber, la ayuden para que no se arme escándalo. “Les iba a pedir que me ayuden a denunciar el video. No se puede ni decir nada en este grupo”, puso, después de conseguir la desaprobación de varias comentaristas.

L-GANTE FUE ESCRACHADO SALIENDO DE UN HOTEL ALOJAMIENTO CON UNA BAILARINA

También desatacaron la coincidencia de una foto que subió la joven bailarina a sus stories, posando durante la grabación del videoclip con el cumbiero, y un detalle.

Luli lleva un par de botas blancas en la foto que subió y después borró de sus redes, que parecerían ser las mismas que lleva la acompañante del cantante en las imágenes que se difundieron.

Sin embargo, hay quienes cuestionaron la veracidad de las imágenes y las pusieron en duda asegurando que se trataba de una estrategia de prensa del novio de Tamara Báez. La polémica está servida.

Fotos: Instagram Stories