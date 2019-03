En agosto de 2016, la relación de pareja de Jimena Barón (31) y Daniel Osvaldo (33) llegó a su final. Sin embargo, su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo (5), los mantendrá en contacto de por vida, más allá de sus diferencias y el hostil trato.

Cada uno por su lado, y luego de que la actriz y cantante publicara un provocador mensaje en Twitter, en el que mostró una planilla del jardín de su niño sin poder completar datos fundamentales sobre el padre de su hijo (como el número de teléfono), el exfutbolista se cansó, dejó de lado el silencio y le respondió a su ex, enojadísimo, en Instagram.

"Me cansé de comer mier... por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes, bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor". G-plus

"Es la primera y última vez que hago esto, pero ya que hay gente muy mala leche que miente para ser noticia, decidí hacerlo. ¿Querés saber qué tipo de padre soy, Susana? ¿Vos también, Rubén? Bueno, mirá la reacción de mi hijo al verme y al ver a su hermano, el cual no vive con él y, por ende, si no es conmigo no podría verlo, ni tampoco tener esta relación hermosa. Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de Instagram. Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mi familia, no las quiero compartir con vos, ¿entendés, Marta? ¿Entendés, Roberto? Ahora sigan con sus vidas, hagan lo que puedan y quieran como hacemos todos, sin joder a nadie. Recuerden que cuando apuntan con un dedo, hay otros tres que les apuntan a ustedes. Violencia es mentir. Que sigan ¿bien?... Saludos", escribió Osvaldo, durísimo con Jimena y junto a dos videos, con los que plasmó el amor que Momo siente por él (y viceversa), y con uno de sus hermanos, fruto de otra relación de Daniel.