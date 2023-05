El enojo de Fabio "la Mole" Moli en pleno móvil con Intrusos: "Hace media hora que estamos parados acá"

En 2019, Marta Cristina "La Negra" Galeano denunció por violencia de género a Fabio "la Mole" Moli. A cuatro años de la delicada acusación de la exesposa del exboxeador, La Mole asistió a una audiencia en Córdoba y reaccionó con fastido al tener que esperar más de lo previsto para darle una nota a Intrusos.

"Hola Belén. Estás con la Mole Moli. Hoy son los alegatos en el juicio", le dijo Florencia de la Ve a la notera, quien se encontraba con Fabio.

Anticipándose al malestar de la Mole, la cronista le respondió a la conductora: "Acaba de terminar la audiencia. Estamos acá con Fabio, que estaba un poquito nervioso y ya se iba".

"Vos me pediste la nota y me dijiste que la hacías ya. Hace media hora que estamos parados acá. Demasiado que le pongo huevo", se quejó la Mole. G-plus

Indignado, Fabio retrucó: "No, no. A ver, cuál es el problema. Vos me pediste la nota y me dijiste que la hacías ya. Hace media hora que estamos parados acá. Hace 20 minutos. Demasiado que le pongo huevo".

"Yo sé cómo es el tema, que se moran, pero yo hace tres días que vengo por acá", se quejó la Mole, antes de brindar su testimonio.

LA PALABRA DE FABIO LA MOLE MOLI

"Yo nunca pensé en mi vida, porque es la primera vez que estoy en un juicio, que iba a estar acá con la Negra", dijo la Mole en Intrusos.

“Jamás la amenacé de muerte. Sí acepté que le di una cachetada. Sé que no estuve bien y estoy en desacuerdo con la violencia. Me equivoqué", dijo la Mole, tras sostener que de 4 causas fue absuelto en 3.