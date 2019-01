La emocionante historia familiar de Lizy Tagliani: "Hace poco me enteré de que tengo una hermana"

En la antesala de debutar en la pantalla de Telefe en la conducción de El precio justo, a Lizy Tagliani (48) la vida le dio una inesperada, pero muy deseada, sorpresa.

Sensibilizada, la humorista repasó su historia familiar en Intrusos y contó que hace poco se enteró de que tiene una hermana en Chaco, por parte de su padre.

"Ahora me pasó algo muy lindo. Mi mamá (Celestina Gallardo) se vino de Chaco (a Buenos Aires) cuando yo era bebé. Yo siempre fui una mariquita muy chusma y cuando jugaba con los autitos, la escuchaba que les contaba a las vecinas sus historias, como que mi papá había tenido una hija. Yo no le pregunté nunca nada, no la quería lastimar... Después mi mamá termina muriendo de cáncer, sin contarme nada y tratando de hacerme feliz", comenzó diciendo Lizy, emocionando con su relato a Jorge Rial y a los panelistas.

"Me enteré que tengo una hermana, de parte de padre. Yo no sabía nada... Yo nací el 12 de septiembre del '70 y ella el 19 de septiembre del '70". G-plus

Luego, continuó: "Justo antes de venir para acá hable con mi hermana, de parte de padre. Yo no sabía nada. Había escuchado que mi papá tenía una hija... Yo nací el 12 de septiembre del ‘70 y ella el 19 de septiembre del ‘70. Nació con una semana de diferencia conmigo. No sé si mi papá tenía dos familias porque mi mamá era una mujer muy despierta, no es que la podías engañar. Pero en el medio algo pasó, si es que es (mi hermana). Todo el cuento me une a ella".

Emocionada ante la existencia de esta hermana, Tagliani confesó: "Esto es hermoso. Es a lo que jugué siempre. A tener una hermana, a tener sobrinos, a tener una familia, que la tengo. Es muy movilizante. Es lindo. Hay una conexión mágica. Yo siempre jugué a eso, inventaba historias de que tenía una hermana".

Antes de darle una conclusión al tema, Lizy contó cómo estableció contacto con ella: "Primero empecé hablando con mis primas, después con mis tías. Ella no sabía nada de mí. Y fue muy poquita la charla. Ella está en Chaco. Su teléfono me lo pasó mi prima... Ella tiene tres hijos. Ojalá nos conozcamos pronto".