"El cuerpo traído al puerto de Portland hoy, jueves 7 de febrero de 2019, ha sido identificado formalmente por HM Coroner para Dorset como el del futbolista profesional Emiliano Sala". Con estas palabras la Policía de Dorset informó en su sitio oficial que el cuerpo hallado correspondía al futbolista argentino.

Impactados por la noticia, artistas y figuras públicas se volcaron a sus redes sociales para despedir al goleador de 28 años.

Rest in peace. Descansa en paz. Todas las fuerzas para la flia. all the strength for the family. pic.twitter.com/m1ZNdeVCmA