La dura medida que Mónica Farro tomará contra Morena Rial por su pelea en vivo

Mónica Farro anunció en diálogo con LAM que demandará a Morena Rial después de que esta hablara sin filtros de su persona tras los robos en los camarines.

“¿Ustedes escucharon que en dos ocasiones ella dijo que en su cuenta había más plata que en la mía?, ¿cómo sabe cuánta plata tengo en mi cuenta?”, dijo la vedette.

“Yo creo que lo dice irónicamente”, le respondió entonces Andrea Taboada y Farro continuó indignada: “¿Por qué se la agarra conmigo? ¿Yo qué tengo que ver?”.

“¿Le vas a hacer juicio?”, indagó entonces Ángel de Brito y Mónica contestó: “Sí, por supuesto, mi abogado ya está viendo todo y está al tanto de todo”.

“Mi buen nombre y honor no lo afecta más nadie. Soy una persona pública y si no se me respeta voy a fondo con todo porque yo vivo de esto, de mi imagen”, agregó.

Así, la vedette sentenció: “Ninguna mujer nunca más en la vida va a hablar de esta forma de mí, sea quien sea. Que me pida mañana disculpas públicas”.

“O que muestre las pruebas de lo que dijo que yo iba a prostituirme a Bahia Blanca, sino vamos a juicio, yo no tengo ningún problema”, cerró Mónica al programa de América.

QUÉ DIJO MORENA RIAL DE MÓNICA FARRO TRAS LOS ROBOS

Morena Rial disparó contra Mónica Farro luego de que se la apuntara por los robos en los camarines de América: “Yo notas a LAM no doy más”.

“Tengo más plata que yo en la tarjeta que alguien que se tiene que ir a chupar la pij… por plata a Bahía Blanca. Los que me acusan mil besitos y nos vemos en la justicia”, dijo la hija de Jorge Rial a LAM.