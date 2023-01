El drama de Paula Chaves con una perra que rescató de la calle: la obligaron a darla en adopción

Dramáticos momentos vivió Paula Chaves en las últimas horas a raíz de haber rescatado a una pequeña perra callejera que se metió en la casa de un barrio privado de Villa Carlos Paz (Córdoba) que eligió para pasar los meses de temporada teatral con Pedro Alfonso y sus hijos.

Paula contó en sus redes sociales que la perrita vio el portón de su casa abierto y se metió, y ella no dudó un segundo en adoptarla junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, aunque a las pocas horas recibió una mala noticia que le nubló el día.

La dueña de la casa que alquila Paula se enteró de la presencia de la perra y le ordenó sacarla de la propiedad, aduciendo que no era parte del acuerdo. Desesperada, Paula salió a pedir ayuda a través de las redes sociales para no dejar a “Cala” librada a un destino incierto.

PAULA CHAVES COBIJÓ A UNA PERRA CALLEJERA EN SU CASA PERO LE ORDENARON SACARLA DE ALLÍ

“En adopción. Por favor”, escribió Paula en una story en la que se ve a Filipa junto al animalito. “No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”, escribió en otra story.

Pero alguien le pasó a la dueña de la casa las stories y la mujer se impacientó con Paula, que mostró el terrible mensaje de WhatsApp que le envió a través junto a una captura. “¿Alguien de Carlos Paz me puede ayudar dando tránsito hasta que consiga una familia?”, insistió.

“Paula, ahí me acaban de pasar esto, mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé Paula. Eso es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, se puede leer en el enfático mensaje.

PAULA CHAVES FINALMENTE CONSIGUIÓ UN HOGAR PARA LA PERRA “CALA”

Pero la historia de “Cala” no iba a terminar ahí ya que la dulzura del animalito y el desesperado mensaje de Paula tuvieron pronto efecto. Un llamado puso en alerta a la modelo que advirtió: “Creo que tenemos buenas noticias. En un rato les cuento”.

“¿Listos para ver el familión que tiene ‘Cala’?”, escribió Paula en otra story y ahí mostró varios videos en los cuales se puede ver a una familia que se acercó hasta a su casa a buscar a la perrita, que enseguida entró en confianza con ellos.

“A disfrutar de una vida llena de amor”, le deseó Paul a Cala en otra imagen y le deseó a sus adoptantes “que sean muy felices”.