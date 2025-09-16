La multipremiada actriz y cantante Lucila Gandolfo regresa a la cartelera porteña con el reestreno de “Una película sin Julie”, el espectáculo musical que emocionó al público y recibió elogios unánimes de la crítica especializada.
A partir del 7 de octubre, y por solo 8 funciones, la obra se presentará todos los martes a las 20:30 hs en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.
De qué trata “Una película sin Julie”
Inspirada en una idea original de Lucila Gandolfo, con texto y música de Fernando Albinarrate y dirección de Julio Panno, Una película sin Julie narra la historia de Catalina Lonely, una mujer que desde niña incorpora a Julie Andrews como su amiga invisible.
Esa presencia –y también ausencia– se convierte en el hilo conductor de una vida marcada por el arte, los sueños, la nostalgia y la superación. Durante 90 minutos, Gandolfo despliega todo su talento en escena: actúa, canta y baila acompañada en vivo por el propio Albinarrate al piano.
El espectáculo combina más de 30 melodías icónicas del cine musical –de compositores como Rodgers y Hammerstein, Lerner y Loewe, Bernstein, Sherman, entre otros– con canciones originales creadas especialmente para la obra.
Reconocimientos y premios
La obra ha sido ampliamente reconocida en el circuito teatral argentino.
- Ganadora del Premio ACE 2024 a Mejor Actriz de Comedia Musical (Lucila Gandolfo), con cuatro nominaciones en total.
- Ganadora de tres Premios Hugo 2023:
- Mejor espectáculo musical para un solo intérprete
- Mejor libro de musical argentino (Fernando Albinarrate)
- Mejor dirección en musical off (Julio Panno)
Luego de exitosas temporadas en el Teatro Maipo y en el circuito off porteño, esta nueva versión promete conquistar nuevamente al público con una propuesta artística profunda, divertida y conmovedora.
Detalles del espectáculo
📍 Lugar: Sala Pablo Picasso – Paseo La Plaza
📅 Estreno: 7 de octubre de 2025
🕣 Funciones: Martes – 20:30 hs
🎟️ Duración: 90 minutos
🎭 Entradas disponibles próximamente en Plateanet y boletería del teatro