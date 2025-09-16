La multipremiada actriz y cantante Lucila Gandolfo regresa a la cartelera porteña con el reestreno de “Una película sin Julie”, el espectáculo musical que emocionó al público y recibió elogios unánimes de la crítica especializada.

A partir del 7 de octubre, y por solo 8 funciones, la obra se presentará todos los martes a las 20:30 hs en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.

De qué trata “Una película sin Julie”

Lucila Gandolfo acompañada en el piano por Fernando Albinarrate, a lo largo de 90 minutos conmueve desde el escenario con una mágica interpretación.

Inspirada en una idea original de Lucila Gandolfo, con texto y música de Fernando Albinarrate y dirección de Julio Panno, Una película sin Julie narra la historia de Catalina Lonely, una mujer que desde niña incorpora a Julie Andrews como su amiga invisible.

Esa presencia –y también ausencia– se convierte en el hilo conductor de una vida marcada por el arte, los sueños, la nostalgia y la superación. Durante 90 minutos, Gandolfo despliega todo su talento en escena: actúa, canta y baila acompañada en vivo por el propio Albinarrate al piano.

El espectáculo combina más de 30 melodías icónicas del cine musical –de compositores como Rodgers y Hammerstein, Lerner y Loewe, Bernstein, Sherman, entre otros– con canciones originales creadas especialmente para la obra.

Reconocimientos y premios

La obra ha sido ampliamente reconocida en el circuito teatral argentino.

Ganadora del Premio ACE 2024 a Mejor Actriz de Comedia Musical (Lucila Gandolfo), con cuatro nominaciones en total.

Ganadora de tres Premios Hugo 2023 : Mejor espectáculo musical para un solo intérprete Mejor libro de musical argentino (Fernando Albinarrate) Mejor dirección en musical off (Julio Panno)



Luego de exitosas temporadas en el Teatro Maipo y en el circuito off porteño, esta nueva versión promete conquistar nuevamente al público con una propuesta artística profunda, divertida y conmovedora.

Detalles del espectáculo

📍 Lugar: Sala Pablo Picasso – Paseo La Plaza

📅 Estreno: 7 de octubre de 2025

🕣 Funciones: Martes – 20:30 hs

🎟️ Duración: 90 minutos

🎭 Entradas disponibles próximamente en Plateanet y boletería del teatro