El dolor del hermano y la hija de Natacha Jaitt, en el día que la mediática cumpliría años

Con el dolor instalado en sus corazones y a casi medio años de que se conociera la noticia sobre la inesperada muerte de Natacha Jaitt a los 41 años, su hija Antonella Olivera, y su hermano, Ulises, compartieron unas conmovedoras palabras en una fecha especial.

Antonella Olivera: "Si estás ahí, del otro lado, si me escuchás... quiero que sepas que te amo y que no hay un día que no me lamente no tenerte cerca, ni poder decirte lo mucho que te extraño". G-plus

"Mamá: Hoy cumplirías 42 años. Este es el primer cumpleaños que no estás acá, que no te puedo abrazar y decirte 'Feliz cumpleaños, mamá', que no hagas una chocotorta para festejar y cantemos juntas. Si estás ahí, del otro lado, si me escuchás... quiero que sepas que te amo y que no hay un día que no me lamente no tenerte cerca, ni poder decirte lo mucho que te extraño", escribió la hija de la mediática en Instagram, junto a una tierna postal de cuando ella era una niña junto a Natacha.

"Hay tantas cosas que nunca te pude decir, tantas preguntas sin respuestas que nunca voy a poder resolver. Pero si algo sé, es que si existe algo después de la muerte, voy a estar lista para volverte a ver. Te amo", agregó, además de subir a Instagram Stories una torta hecha por ella misma con la frase "feliz cumple, ma".

Ulises Jaitt: "Feliz cumple, hermana amada. Algún día, cuando Dios quiera, festejaremos en el cielo". G-plus

Por su parte, Ulises también recurrió a las redes para dejar compartir con sus seguidores un profundo saludo dedicado a Natacha: "Feliz cumple, hermana amada. Algún día, cuando Dios quiera, festejaremos en el cielo", sentenció, con una fotografía de los hermanos juntos.

Siempre presente.

Foto: Captura de Instagram Stories.