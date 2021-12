Divertido reproche de Marzol a De Brito por recordar su romance retro con Hoppe: "No sé por qué removiste algo que pasó hace tanto tiempo"

Luego de que Noelia Marzol recordara su historia de amor con Federico Hoppe en Los Ángeles de la Mañana, Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de la bailarina en la pista para indagar sobre esto y la participante no dudó en hacerle un divertido pase de factura a Ángel de Brito en la pista de La Academia.

Así fue la charla entre Tinelli, Marzol y De Brito en vivo:

Tinelli: -Estuve viendo el otro día la nota que le hicieron en el programa de Ángel de Brito donde recordó que habías salido con Federico Hoppe.

Marzol: -No, bueno. Eso fue un puntapié de Ángel y me preguntó puntualmente de eso. No sé por qué removiste algo que pasó hace tanto tiempo…

Ángel: -Porque Hoppe me da rating siempre. Me encantaría tener un mano a mano con él en LAM.

Marzol: -Tengo un lindo recuerdo de esa época con Fede, pero ahora cada uno tiene su familia.