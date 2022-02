El divertido blooper de Marley con Vicky Xipolitakis en su viaje a Tierra del Fuego: "No me puedo levantar"

Una vez más, Marley y Vicky Xipolitakis protagonizaron un imperdible blooper en su viaje a Tierra del Fuego donde divirtieron al público con su humor y desopilantes vivencias.

El conductor de Por el mundo y su invitada llegaron a Puerto Pirata y no dudaron en subirse a una hamaca para apreciar el hermoso paisaje que ofrece uno de los lugares turísticos de la Argentina.

Sin embargo, el presentador y la mediática terminaron en el piso y no pudieron contener la risa ante lo sucedido: “No me puedo levantar”, atinó a decir Marley, mientras su compañera también quedó acostada junto a él.

¡Imperdible!

LA DIVERTIDA TRAVESURA DE MIRKO QUE SORPRENDIÓ A MARLEY EN VIVO

“Quiero ver la puerta chiquitita”, pidió Mirko. “Ahí está. Los que no estudiaban y desaprobaban los exámenes salían por ahí y les tiraban con tomates podridos, los tiraban al río y se perdían la fiesta. De ahí viene ‘salió por la puerta grande’”, le contó Marley a su hijo, que escuchaba impresionado.

“Pero había una puerta más grande de donde salían los que aprobaban, y es rarísimo porque de acuerdo a cómo te iba, salías por una puerta diferente. Los amigos te esperaban y la fiesta podía llegar a durar hasta tres días”, dijo Marley antes de ser sorprendido al aire por un grito de Mirko.

“No grites”, le pidió Marley, a su hijo, que se bajó de sus brazos y pidió decir algo. “No porque querés gritar. Si gritás no, si decís algo inteligente, sí”, le puso como condición el conductor, y le pidió que diga “feliz año nuevo para todos”.

Pero Mirko sacó a relucir su simpatía y lanzó una frase que sorprendió a Marley. “¡Ja, ja, ja! ¡Me engañó, maldito niño!”, dijo el conductor frente a las risas de Lizy Tagliani.