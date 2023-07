Diego Topa abrió su corazón: la influencia de su hija, por qué hace feats infantiles y su nuevo show

Si durante la pandemia Diego Topa fue una de las mejores alternativas para entretener a los chicos en casa, mucho más ahora que comenzaron las vacaciones de invierno y ya no hay restricciones sanitarias, y el ídolo de los más chicos adelantó a Ciudad cómo es su nuevo show.

"Es un espectáculo nuevo, propio y hecho a medida. Estoy feliz de volver a la Avenida Corrientes porque es un lugar donde amo estar. Ya es como un clásico. Disfruto a full de estrenar algo nuevo, con nervios, la ansiedad de llegar con el vestuario, la técnica todo. Va a estar plagad de canciones, pero la historia es la protagonista del show donde casi no puedo improvisar".

Entusiasmado, como cualquier chico que se desespera por mostrar y explicar un flamante dibujo, Diego se siente orgulloso al habalr de Top, Es Tiempo de Jugar, que se presenta de martes a domingo en el teatro El Nacional con funciones a las 14 y a las 16.30. Y que a finales de octubre llevará de gira por el interior.

(Diego Topa con sus compañeros de elenco de Topa: Es tiempo de jugar)

"Hicimos una canción nueva que se llama Es tiempo de jugar, otra sobre dinosaurios que es Tú qué harías y un medley, o sea un popurrí, con temas de Donald, Palito Ortega, Raffaella Carrá, porque voy a viajar en el tiempo. Pero también hago mis hits, como Me muevo por aquí, Arcoiris, La pompa de Jabón, Porque yo te Quiero, Tu Corazón, El Viajero, etc. ¡Hago de todo!", continuó ya sin la producción de Disney atrás.

Aunque claro, también tiene colaboradores: "Está escrito y dirigido por Emiliano Dionisi, y yo estoy colaborando con él en las coreos, con el Negro Carrizo y Flor Liserre. Pero estoy metido en todo, como siempre porque amo y disfruto de hacer esto. En el escenario me acompañan Andrea Lobera y Ramiro Delgado, que hacen un montón de personajes espectaculares y son muy buenos comediantes, y tengo un cuerpo de bailarines divino con Flor, Fernando Vera, Caterina Petinari y Leonel Vasone".

(Diego Topa con Andrea Lobera y Ramiro Delgado)

-¿Te gustaía que Mitaí (3) sea parte del show en algún momento?

-Yo la acompaño en lo que quiera, pero todavía no me pidió nada. Solo disfruta de lo que hago, se baila y canta todo. Pero no es que me pide estar sobre el escenario, sino que disfruta todo el proceso. Le gusta mirar, se aprende las coreos con los bailarines, me tira los pies de las letras antes porque los sabe.

"No es que Mitaí me pide estar sobre el escenario, sino que disfruta todo el proceso. Le gusta mirar, se aprende las coreos con los bailarines, me tira los pies de las letras antes porque los sabe". G-plus

-¿Tu hija te inspira a crear partes de tus espectáculos?

-Sí. Me ayuda mucho. De hecho, como viajamos en el tiempo, ama los dinosaurios y la canción tiene que ver con algo que le gusta a ella y la escribimos hablando de los dinosaurios. La sabe toda y la disfruta.

(Diego Topa con Mitaí, su hija)

-¡Además te vimos en Pasaplatos Famosos!

-Estuve pero ya me eliminaron. Ja. Me compenetré tanto que me olvidé de las cámaras. Yo quería cocinar y aprender. La pasé muy bien, eh.

"Estuve en Pasaplatos Famosos pero ya me eliminaron. Ja. Me compenetré tanto que me olvidé de las cámaras. Yo quería cocinar y aprender. La pasé muy bien, eh". G-plus

-¿Cómo lo pasaste en ese ámbito?

-Me re divertí. Me conectó mucho con la cocina, me di cuenta que me gusta mucho cocinar.

(Diego Topa con Carina Zampini)

-La experiencia de tu personaje de cocinero en El Ristorantino de Arnoldo no te sirivió tanto…

-No. Igual, si hubiese pasado se me habría complicado porque con las vacaciones de invierno no tengo tiempo de ir a grabar.

Más allá de sus presentaciones internacionales con Topa en vivo, Diego también hizo un disco en Italia junto a Luli Pampín: "Va a salir a fines de este año o principios del que viene. Hacemos una dupla divina. Todavía tengo que viajar a Europa a grabar los 20 videoclips de las canciones que hicimos. Ella hace temas míos, yo algunos de ellas, y además cantamos clásicos".

(Diego Topa con Luli Pampmín)

DIEGO TOPA EXPLICÓ POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE HACER COLABORACIONES CON OTRAS FIGURAS INFANTILES

-¿Te sumaste a la moda de los de las colaboraciones con grosos de la música infantil?

-Sí. La semana pasada grabé otro con Panam, que va a salir en agosto. También grabé con Los Mellis, con Pequeño Pez y me falta ahora grabar con Pim Pau.

-A, le estás metiendo fuerte a la nueva tendencia de la industria discográfica.

-Me encantan. Todo el mundo lo está haciendo y en el infantil también, che.

(Diego Topa junto al dúo Pequeño Pez)

-Qué bueno que sumen sin recelos…

-Para mí no existe eso. Yo comulgo con eso. Si trabajamos para chicos y queremos que las infancias aprendan que no hay competencia, es desde la base. Y la verdad que los adoro y admiro a todos. Me parece bueno mostrar eso. Cada uno tiene su público, sus canciones y es lindo poder compartir. No hay mejor mensaje que mostrar los hechos, no las palabras.

"Si trabajamos para chicos y queremos que las infancias aprendan que no hay competencia, es desde la base. Y la verdad que los adoro y admiro a todos". G-plus

DIEGO TOPA SE CONFESÓ SOBRE LOS AMORES DE SU VIDA

-¿Notaste algún cambio en el público desde que hablaste de tu forma de amar y cómo construiste tu familia?

-Nada. No siento nada, y es lo más lindo que me pudo pasar. Es el miedo que uno tiene siempre, que lo rechacen.

(Diego Topa con Mitaí, su hija)

-A la vista de la buena onda que recibiste, ¿te arrepentís de no haberlo hecho antes?

-Creo y confío en que la vida me fue poniendo las cosas en los momentos que tenían que ser. Por ahí antes no estaba preparado para decirlo. La gente tampoco estaba preparada para saberlo. Se dio en el momento que tenía que ser. Y ni lo pienso. Lo naturalicé. Porque debe ser así.

"Por ahí antes no estaba preparado para decirlo. La gente tampoco estaba preparada para saberlo. Se dio en el momento que tenía que ser". G-plus

-Formaste una familia hermosa…

-Mi hija tiene dos papás y es todo natural. Ese era otro mensaje para las infancias también. Hay muchas posibilidades de familia. Dos mamás, dos papás, mamá y papá. Puede no haber mamá ni papá por alguna situación y la crianza es con los abuelos. Hay papás o mamás solas. Cuando hay amor la familia está en toda su expresión.

-¿Te gustaría que Mitaí tenga una hermanita o hermanito?

-Ahora, no. Ella llegó en plena pandemia y todo fue muy fuerte para mí. Yo me había quedado sin trabajo, me tuve que reinventar, hacer muchas cosas. Todo eso ganó mucho tiempo con ella, de tenerme full papá. Pero ahora tengo que salir a trabajar. Y equilibrar todo eso es un montón porque me requiere mucho tiempo. Y me gusta estar todo el tiempo con ella.

(Diego Topa)

-¿Cómo te manejás con tus giras?

Ella naturalizó el trabajo del papá, pero no quiero que pierda sus cosas, tiene su rutina, su jardín y no puedo estar mucho tiempo sin ella porque la extraño, Quiero ser un padre presente. Ahora con las giras lo pienso. Hasta dos días aguanto, y ella también. Más de eso no aguantamos y me la llevo. Aparte lo disfrutamos. Yo también estoy aprendiendo a ser papá y no es fácil.

"Ahora no pienso en otro hijo. Mitaí llegó en plena pandemia y todo fue muy fuerte para mí. Yo me había quedado sin trabajo, me tuve que reinventar, hacer muchas cosas". G-plus

-¿Te gustaría casarte?

-Por ahora no lo pensamos. Siempre dije que si me casaba me gustaría que ella sea la que nos case, porque sería hermoso. Pero no está en el radar, aunque estamos hace muchos años en pareja.

Fotos: @diegotopaok.