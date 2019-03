El desgarrador mensaje de la hija de Natacha Jaitt a un mes de su muerte: "Quisiera que esto fuera un sueño, despertar y que estés acá"

Con el dolor marcado a fuego en su corazón y a un mes de que se conociera la inesperada muerte de Natacha Jaitt a los 41 años, su hija Antonella Olivera, compartió un emotivo texto en las redes.

"Hoy se cumple un mes desde que te fuiste. No sabés lo que estoy sufriendo, cada día se me hace bastante difícil seguir. Quisiera que esto fuera un sueño, despertar y que estés acá, conmigo, abrazada a mí, como siempre.Te perdí y me perdí, no logro encontrarme ni saber por dónde ir", comenzó diciendo la joven en Instagram junto a una foto en la que se la ve de pequeña junto a su mamá.

"Siento un vacío inmenso en el corazón. Sé que nos vamos a volver a ver, sé que estas ahí, del otro lado, cuidándome. Y te prometo que voy a llegar a fondo de todo esto, voy a saber la verdad, esa verdad que en el fondo todos sabemos", agregó, dolida.

Por último, Antonella cerró su texto con unas conmovedoras palabras y reflejando el amor que siente por su mamá: "Tu lucha es mi lucha. Hoy, mañana y siempre. Te amo con toda mi alma y mi ser. Te amo hasta el fin".