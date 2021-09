El desgarrador mensaje de Francisco Benítez antes de la final de La Voz Argentina: "No fui con intención de dar lástima"

Francisco Benítez sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un profundo video horas antes de la gran final de La Voz Argentina, donde expresó sus sentimientos antes de la definición más esperada por el público del programa.

El joven de 22 años, oriundo de Colonia Tirolesa en Córdoba, representa al team de Soledad Pastorutti y emocionó al jurado al contar que padece de tartamudez desde los 6 años.

En el video, asegura: “Quiero agradecer a cada uno de los jurados, a Soledad por darme la oportunidad de poder estar en su equipo, y a ustedes por aceptarme como soy, por darme esa seguridad de ir por más. Simplemente gracias”.

Benítez aclaró que su intención no era contar su historia de vida para “dar lástima”: “Yo simplemente fui a La Voz para hacer lo que me gusta, lo que amo, que es cantar. La única forma que me hace calmar, en ningún momento lo hice con intención de dar lástima, lo hice para poder dejar atrás todo lo que sufrí y poder seguir con la vida”.

“Les agradezco por aceptarme como uno más. Siempre quise eso, poder ser uno más. Yo no vengo a pedirles que me voten porque yo ya desde el primer día, gané”, expresó con emoción.