Denise Dumas habló del polémico descargo de la hermana de Claudia Fontán sobre MasterChef: "Siempre podés renunciar"

Tras la sorpresiva eliminación de Claudia Fontán de MasterChef Celebrity 2, su hermana Alejandra realizó un polémico posteo en las redes sociales en el que afirmaba que la producción de reality es capaz “de matar a sus madres por rating”. En Hay que ver, Denise Dumas cruzó el descargo de la actriz asegurando que si todo lo que ocurría detrás de cámara la afectaba tanto, la actriz “siempre podía renuncias”.

Denise leyó el largo descargo de Alejandra Fontán en el que la actriz y cantante aseguraba que todo lo que se vio de su hermana respondía a un gran trabajo de edición que “convierte en héroe o villano” a cualquiera, que a la producción no le importaba “defenestrar a quién sea” y que Claudia “hacía un mes que no dormía”.

“Siempre tenés la opción de renunciar si un trabajo atenta contra tu salud. Siempre podés renunciar. Además, la Gunda tiene un programa en la radio, tiene laburo. La verdad es, como decíamos, que labura un montón con Instagram. Uno se va si le hace mal”, dijo Denise Dumas tras leer el posteo al aire en Hay que ver, y algunos minutos más tarde volvió a cargar fuerte contra las Fontán.

“Siempre tenés la opción de renunciar si un trabajo atenta contra tu salud" G-plus

“De última, que salga la Gunda a hacer un descargo contra el canal que le dio trabajo; porque además, seamos sinceros, va a hacer fortunas con su Instagram, ahora cocinando más que nunca. Entonces, no es tan víctima de la situación, se potenció. Si no, te vas”, reiteró Denise Dumas. “Me parece que cuando entrás en un reality aceptás las reglas del juego. Está desde el principio la Gunda, si no se sorprendió hasta ahora... Mientras todo iba bien, estaba todo bien pero el día en que te toca perder, no”, cerró la conductora sobre el polémico posteo de la hermana de Claudia Fontán.