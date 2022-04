Débora D´Amato reveló el gran gesto de Marina Calabró cuando se quedó afuera de Intrusos: "Lo voy a valorar toda mi vida"

En A la tarde, Débora D´Amato hizo un largo descargo contra Marcela Tauro, que habló en LAM sobre el rol de su excompañera en el famoso “chat paralelo” de Intrusos, acusándola de filtrarle información a Jorge Rial.

En este punto, D´Amato recurrió a una anécdota sobre la forma en que se comportó con ella otra de sus compañeras cuando fue separada de Intrusos. “Voy a contar una infidencia sobre Mariana Calabró, con quien tuve miles de diferencias profesionales al aire”, contó.

“El día en que me quedé sin laburo, Marina Calabró y todos mis compañeros me llamaron, inclusive los de detrás de cámara. Para mí fue muy importante, me sentí muy valorada. Y cuando volví me sentí más valorada por la alegría de volver a entrar”, recordó.

DÉBORA D´AMATO RECORDÓ EL OFRECIMIENTO DE MARINA CALABRÓ EN UNO DE LOS MOMENTOS MÁS COMPLEJOS DE SU VIDA

“Recuerdo que Marina Calabró me llamó y me ofreció pagarme el año completo de mi hija. Y me dijo: ‘Yo no voy a decírselo a nadie. Esto puede quedar en absoluta reserva. Tampoco me sobra la guita, pero no sabemos qué va a pasar de tu vida. Contás con eso’”, reveló.

“Yo le agradecí diciéndole ‘tengo una familia que me puede bancar. Te recontra agradezco’. Lo valoré y lo voy a valorar toda mi vida. Lo cuento hoy porque me parece que es una manera de contar un gesto de una compañera”, señaló, en referencia a los dichos de Tauro.

“Cero víctima. Yo de víctima no tengo un pelo. Hablo mucho, interrumpo, me caliento, hago mil cosas, pero hay algo de lo que vivimos nosotros y es la veracidad de las cosas que hablamos, y un poco de la lealtad. Y es ahí donde pega Marcela, desconozco por qué”, cerró.