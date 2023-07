Daniela de Gran Hermano habló de los rumores de embarazo con Thiago: "Me separan, me juntan y ahora me embarazan"

En medio de la felicidad que viven después de haber afianzado la historia de amor que comenzó cuando se conocieron en Gran Hermano 2022, Daniela Celis debió salir a aclarar los rumores que aseguraban que estaba esperando su primer hijo junto a Thiago Medina.

Sion embargo, Ángel de Brito obtuvo la palabra de la joven, quien develó el misterio: “Es la misma gente (que dice eso). Para mí, son los fans”, comenzó diciendo la exhermanita sobre cómo habrían surgido estas versiones.

Daniela Celis: "Es un grupito que siempre dice cosas. Nos separan todo el tiempo, después me vuelven a juntar y ahora me embarazaron. Hasta ahora no". G-plus

“Es un grupito que siempre dice cosas. Nos separan todo el tiempo, después me vuelven a juntar y ahora me embarazaron. Hasta ahora no”, agregó, dejando en claro que no está en la dulce espera.

Por último, el conductor del programa de América dio detalles del deseo que tiene Daniela de convertirse en mamá: “Ella me dijo ‘te prometo que vas a ser el primero en saberlo. Dice que tiene ganas de ser madre joven, pero por ahora no”.

Ángel de Brito: "Daniela me dijo ‘te prometo que vas a ser el primero en saberlo. Dice que tiene ganas de ser madre joven, pero por ahora no". G-plus

LA ROMÁNTICA DECLARACIÓN DE AMOR DE THIAGO DE GRAN HERMANO A DANIELA EN SUS VACACIONES EN BRASIL

Lo que comenzó como un ida y vuelta en Gran Hermano 2022 terminó en una gran historia de amor. Y para sellar esta relación que avanza con el correr de los días, Daniela Celis y Thiago Medina disfrutaron de unas paradisiacas vacaciones en Brasil.

Desde allí, los jóvenes compartieron postales desde el lugar y Thiago no dudó en dedicarla un romántico posteo a la mujer que logró conquistar su corazón: “Te encontré sin buscarte y ahora que estamos juntos prometo cuidarte todos los días de mi vida!”, comenzó diciendo junto a varias fotos en las que se lo ve a puro mimo a orillas del mar.

“Agradezco a Dios por ponerte en mi camino, mi amor”, agregó, sin esconder sus sentimientos hacia Daniela, con quien reconoció sentirse en gran momento sentimental a casi tres meses de haber culminado el reality de Telefe.

¡Están a full!