Daniela Celis fue eliminada Gran Hermano 2022 de manera sorpresiva y dejó la casa por segunda vez

Este domingo Santiago del Moro condujo la decimoséptima gala de eliminación de Gran Hermano 2022 en la que el público tuvo que decidir entre eliminar a Lucila “La Tora” Villar, Nacho Castañares, Camila Lattanzio, y Daniela Celis que se llevó la mayor cantidad de votos del público y tuvo que dejar la casa por segunda vez.

Tras la salida de Walter “Alfa” Santiago, el último domingo, Camila fue nominada de manera “fulminante” por Julieta, que aprovechó la tranquilidad de la madrugada del lunes para escaparse de la vista de sus compañeros y comparecer ante Gran Hermano.

La movida fue cuidadosamente planeada por Julieta tras una charla con Daniela, en la que ambas calcularon cómo agrandar la placa para dividir los votos de la gente. “Una persona te da un voto a vos, y un voto a mí y tenemos un punto las dos. Es un dolor de huevos, tenemos que evitarlo”, le dijo “Vengañela” a Poggio.

Más sobre este tema Revelaron cómo Julieta y Daniela decidieron la fulminante a Camila en Gran Hermano: "No hay que sentir culpa"

ELIMINARON A CAMILA, Y ESTALLÓ LA POLÉMICA EN GRAN HERMANO 2022

Todo lo que siguió a la salida de “Alfa” y a la eliminación de Camila dio lugar a múltiples especulaciones luego de una serie de movidas que dieron que hablar. Para empezar, una frase de Santiago del Moro dio a entender que Camila sería la siguiente eliminada.

“Romina va a tener que rescatar a uno de los nominados, menos a Camila. Y, como dije anoche 30 veces, Camila se va al domingo”, dijo el conductor, en referencia a que la líder del grupo debía salvar a cualquiera, menos a Lattanzio que había ido directo a placa por la fulminante, sin salvación posible. Pero los televidentes entendieron la frase de manera literal.

Más adelante, los televidentes detectaron que Daniela miraba detrás de cámara asintiendo, como si recibiera instrucciones de la producción cuando le tocó nominar a Nacho Castañares y a Lucía “La Tora” Villar. “Estoy confusa, pero bien. No tuve ni tiempo para pensar motivos. Es un juego, así que vamos a jugar”, dijo la joven, aunque varios usuarios de redes aseguran haber escuchado “Lucila” desde atrás de cámara.

Finalmente, Romina salvó a Julieta, aduciendo que “ya salvó una vez” a Daniela, y reveló una “influencia” de la producción. “Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ (el locutor del turno noche de Gran Hermano) y como que ya tenía tomada la decisión, y me dijo unas cosas, me hizo confundir mucho”, dijo Uhrig, justificándose.

Todos estos moviemientos fueron cuidadosamente tenidos en cuenta por el público, que decidió una vez más dar vuelta la situación y se concentró en votar a Daniela, que de esta manera tuvo que dejar la casa por segunda vez.

“Radiante, simpática, glamorosa también. Volvió por su venganza y la concretó. Ya lo vamos a analizar con Dani”, adelantó Santiago, que reveló que la participante de Moreno obtuvo el 53,17 por ciento de los votos contra el 46,83 de Camila.

Más sobre este tema La firme aclaración de Santiago del Moro tras la acusación de fraude en Gran Hermano 2022

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO 2022

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano? Como todos los domingos la gala de eliminación empezó a las 22.15 horas y se pudo ver a través de Pluto TV y Telefe en vivo: canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Directv y canal 1123 en Directv HD.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano 2022? Para participar de la votación se debe envias un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Pluto TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano 2022? Los participantes que ya fueron eliminados de Gran Hermano 2022 son: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Juliana Díaz, María Laura “Cata” Álvarez, Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, Thiago Medina, Maximiliano Giudici, Agustín Guardis (por segunda vez), Ariel Ansaldo y Walter “Alfa” Santiago.